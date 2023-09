Jacek Sasin o atomie w Polsce: projekty z partnerami z USA i Korei uzupełniają się

Inwestycje dotyczące budowy w Polsce elektrowni jądrowej z Amerykanami i elektrowni z partnerami koreańskimi uzupełniają się - mówi szef MAP Jacek Sasin.

Jacek Sasin pytany o to, czy nie wykluczają się inwestycje dotyczące budowy w Polsce elektrowni jądrowej z Amerykanami i partnerami koreańskimi w Koninie-Pątnowie, wskazał: "Wręcz przeciwnie".

Zarówno w przypadku elektrowni budowanej z Amerykanami, jak i Koreańczykami terminy realizacji są podobne.

W sumie - jak przypomniał Jacek Sasin - w Polsce powstaną trzy elektrownie jądrowe.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała w środę z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu. Umowę podpisano w Warszawie podczas uroczystości z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego. Kontrakt na usługi projektowe ESC (Engineering Service Contract) przewiduje zaprojektowanie głównych komponentów elektrowni jądrowej: wyspy jądrowej, wyspy turbinowej oraz instalacji towarzyszących.

Amerykański i koreański projekt atomowy w Polsce się nie wykluczają

Minister aktywów państwowych zauważył w czwartkowym programie Polsat News, że podpisana w środę umowa z partnerami amerykańskim dotyczy budowy jednej z dwóch elektrowni w programie rządowym.

Jacek Sasin pytany o to, czy nie wykluczają się inwestycje dotyczące budowy w Polsce elektrowni jądrowej z Amerykanami i partnerami koreańskimi w Koninie-Pątnowie, wskazał: "Wręcz przeciwnie, one się uzupełniają". Zaznaczył, że "każda z tych elektrowni to kilkanaście procent zapotrzebowania energii w Polsce".

Minister przypomniał, że zgodnie z planami mają powstać trzy duże elektrownie jądrowe. "Dwie w programie rządowym (...), trzecią uzupełniającą inwestycją jest inwestycja biznesowa, która nie jest w programie rządowym, ale uczestniczy w niej duży podmiot państwowy, czyli PGE i rząd wspiera tę inwestycję - również przez podpisany list intencyjny z rządem Korei w tej sprawie" - mówi Sasin.

Pytany o termin uruchomienia elektrowni Sasin wskazał: "Mówimy o 12 latach jako o momencie, w którym ta koreańska elektrownia mogłaby zacząć pracować".

Odnosząc się do projektu polsko-amerykańskiego minister zauważył, że "te terminy są podobne" - "idziemy prawie "łeb w łeb".

Pierwsza elektrownia jądrowa powstanie w Choczewie

W grudniu 2021 r. należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków. Zgodnie z obecnym harmonogramem budowa rozpocznie się w 2026 r., a pierwszy blok o mocy elektrycznej 1250 MW brutto zostanie uruchomiony w 2033 r. W lipcu br. pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oszacowała wartość inwestycji realizowanych w związku z budową elektrowni jądrowej na Pomorzu na ponad 100 mld zł.

W lipcu br. PEJ uzyskała wydaną przez MKiŚ decyzję zasadniczą dotyczącą budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu, potwierdzającą, że inwestycja spółki jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką energetyczną, a także ogólną opinię potwierdzającą poprawność zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa przekazaną przez Państwową Agencję Atomistyki.

22 września br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opublikował decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Decyzja określa m.in. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. Nakłada też obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Druga w Polsce elektrownia jądrowa ma powstać, jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP. Siłownia ma mieć co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. PGE PAK Energia Jądrowa, w której ZE PAK i PGE maja po 50 proc. udziałów, ma przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

W połowie sierpnia br. zarząd spółki PGE PAK Energia Jądrowa poinformował, że wniosek w sprawie wydania decyzji zasadniczej dotyczącej budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce we współpracy z koreańskim dostawcą technologii, firmą KHNP, został złożony do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Elektrownia ma powstać w 2035 r. w Koninie-Pątnowie w gminie Konin w Wielkopolsce, na terenach graniczących z obecną elektrownia Grupy ZE PAK.