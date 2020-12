Satelity i rakiety made in Poland. Polacy coraz śmielej celują w kosmos

Krajowy sektor kosmiczny rozwija się coraz szybciej. Prace nad polską platformą satelitów czy rakietą zdolną docierać do umownej granicy kosmosu postępowałyby jednak znacznie wolniej lub w ogóle nie byłyby możliwe, gdy nie liczone w milionach złotych wsparcie z Funduszy Europejskich, m.in. w ramach konkursu Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przez granty do gwiazd

Komplementarność wspomnianych projektów jest tu o tyle ważna, że programy NCBR muszą kończyć się w ciągu trzech lat. Satelitarny projekt Creotechu ma jednak nieco dłuższy horyzont. Realizując jego różne elementy w oddzielnych programach, firma sprawnie zmierza ku ostatecznemu celowi, przy okazji pokazując, jak efektywnie można korzystać z pomocy Centrum w dłuższej perspektywie.Przy projekcie HyperSat Creoteh współpracuje z inną polską firmą sektora kosmicznego – SpaceForest. - Wygraliśmy tam dwa konkursy na elementy mechanicznego modelu satelity - opowiada Marcin Sarnowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w SpaceForest.Oprócz tego firma korzysta też bezpośrednio z finansowania NCBR w przypadku swego sztandarowego projektu – budowy sterowalnej i odzyskiwalnej rakiety suborbitalnej z silnikiem hybrydowym SF1000, bazującym na ekologicznych materiałach pędnych. W efekcie ma powstać pierwsza polska rakieta zdolna zaoferować wynoszenie ładunków o masie 50 kg na wysokość 150 km.- Bardzo dobrze, że istnieją takie programy. Dzięki temu firmy jak nasza, mające pomysł na rozwój technologii, która może być konkurencyjna przynajmniej w jakiejś części rynku, mogą znaleźć swoje miejsce i zacząć zarabiać pieniądze. Dla małych firm jak nasza, a pracuje u nas 25-27 osób, udział w programie NCBR jest dużo lepszym wsparciem niż kredyt bankowy czy nawet rozwojowy - mówi Marcin Sarnowski.Rakieta SpaceForest, która do eksploatacji ma wejść w 2023 roku, będzie umożliwiała testowanie ziemskich urządzeń i materiałów w warunkach mikrograwitacji. Zebrane przy jej budowie i eksploatacji doświadczenia w przyszłości mogą posłużyć do osiągania jeszcze bardziej ambitnych celów.- SpaceForest pracuje obecnie nad rakietą do lotów suborbitalnych. Dzięki nim można będzie przetestować pewne instrumenty w warunkach mikrograwitacji, co jest na pewno interesujące. Jednocześnie jednak SpaceForest przeciera w ogóle drogę do lotów rakiet zbudowanych w Polsce. Chodzi tu zarówno o aspekty techniczne, jak i prawne. Gromadzi zatem doświadczenia i kompetencje, które w przyszłości posłużą do budowy polskiej rakiety zdolnej do lotów na orbitę - zwraca uwagę Jacek Kosiec z Creotechu.- My z kolei budujemy platformę do produkcji satelitów. Skoro oni robią właśnie krok w kierunku rakiety, która potencjalnie może kiedyś posłużyć do wynoszenia naszych satelitów, to w naturalny sposób im kibicujemy. Tak więc znaczenie mają zarówno ich aktualne cele, jak i te, po które mogą sięgnąć w przyszłości, dzięki zdobywanemu właśnie know-how. Im więcej takich podmiotów jak SpaceForest, tym więcej będziemy w stanie zrobić razem w krajowym sektorze kosmicznym - zaznacza.Polskie firmy kosmiczne nie zamierzają więc poprzestawać na obecnie realizowanych projektach. Branża cały czas rośnie, a dofinansowanie ze strony NCBR odgrywa w tym procesie istotną rolę.- Program NCBR to realne wsparcie dla tak młodej branży jak nasza. Rynek kosmiczny w Polsce rozwija się od stosunkowo niedawna i mamy wiele lat do nadrobienia. Wsparcie ze strony NCBR pomaga nam skracać ten dystans - podsumowuje Marcin Sarnowski.