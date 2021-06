SatRevolution rozszerza współpracę z Virgin Orbit Bransona. W planie 1500 satelitów

Należąca do brytyjskiego miliardera Richarda Bransona kalifornijska firma Virgin Orbit ogłosiła podpisanie nowego protokołu ustaleń (MOU - Memorandum of Understanding), który rozszerzy jej współpracę z wrocławską firmą SatRevolution, producentem nanosatelitów i firmą świadczącą usługi w sektorze kosmicznym. Stało się to tuż przed wyniesieniem na orbitę polskich satelitów, które zapoczątkują nową konstelację.

Satelity dla energetyki

Wystrzelone dziś satelity STORK-4 oraz STORK-5 Marta dadzą początek 14-obiektowej konstelacji STORK. Po umieszczeniu na orbicie, satelity będą zbierać multispektralne obrazy i dane średniej rozdzielczości dla klientów z branży rolniczej i energetycznej w Polsce i USA. Do końca 2026 r. SatRevolution planuje umieścić na orbicie 1500 satelitów obserwacyjnych i - tym samym - stać się największym na świecie operatorem satelitów EO (Earth Observation).Wystrzelone właśnie satelity mają być wykorzystywane przede wszystkim w rolnictwie precyzyjnym i leśnictwie. Dane dostarczane z orbity na bieżąco pomogą ocenić stan upraw, poziom nawodnienia oraz kondycję gleby. Pozwolą także na zlokalizowanie nielegalnych wycinek, ocenę drzewostanu i ewentualnych chorób. Zdjęcia mogą być pomocne również w określeniu poziomu wydobycia złóż w kopalniach, oszacowaniu wielkości urobku, w ocenie jakości wykonania inwestycji drogowych czy zarządzaniu projektami budowy sieci światłowodowych.Satelity będą też wspierać zieloną energetykę, na czym w szczególności skorzysta uczestnicząca w misji spółka Columbus Energy.- Dane z satelitów SatRevolution mogą dostarczyć ważnych informacji, przydatnych w rozwoju naszego biznesu. Dzięki pozyskanym z orbity danym możliwe będzie precyzyjnie wskazać, na jakich obszarach warto stawiać farmy fotowoltaiczne oraz jak je projektować - tłumaczy Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. - Z kolei ciekawym elementem, jaki my możemy wnieść do projektu, jest produkt należącej do Grupy Columbus spółki technologicznej Saule - ogniwa perowskitowe. To ultracienkie i elastyczne ogniwa fotowoltaiczne, produkujące energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła. Mam nadzieję, że ogniwa perowskitowe trafią na polskie satelity w pierwszej kolejności i że będziemy mogli je niebawem powszechnie stosować w kosmosie - zamiast ciężkiego krzemu.Przypomnijmy, że SatRevolution jest wrocławską spółką założoną w 2016 roku, działającą w branży kosmicznej. Raport NASA “State of the Art Small Spacecraft Technology” wymienia ją jako jedną z 12 firm na świecie, które zajmują się kompleksowo projektowaniem, produkcją i umieszczaniem na orbitach okołoziemskich nanosatelitów obserwacyjnych, zbierających dane optyczne. Jako pierwsza w Polsce umieściła na orbicie swoje satelity: ŚWIATOWID, KRAKsat, AMICal Sat.Partnerem SatRevolution od 2019 roku jest firma Virgin Orbit, która już w 2021 roku, po starcie rakiety LauncherOne, umieści na orbicie dwa nanosatelity SatRevolution. Satelity polskiego producenta znajdą się też na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9, której start zaplanowano na grudzień 2021.Rakiety LauncherOne Virgin Orbit są projektowane i produkowane w Long Beach w Kalifornii, a wystrzeliwane z powietrza ze zmodyfikowanych samolotów transportowych boeing 747-400. Pozwala to firmie brytyjskiego miliardera działać z wielu miejsc na całym świecie.