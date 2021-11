Saule Technologies znów zaskoczyła rynek

Saule Technologies zaprezentowało nowy produkt – perowskitowe etykiety cenowe. Spółka pozyskała już pierwszych klientów i obecnie przeprowadza testy produktu. Przed nią także debiut na NewConnect. Czy nowoczesne etykiety zapewnią jej wejście również do grona jednorożców?

- Ponad 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy zaczęto badać ogniwa, miały one krótką żywotność. W 2009 roku należało biec z próbką, żeby ją zmierzyć, ale było to spowodowane nieumiejętnym wykorzystaniem pozostałych materiałów w ogniwie. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. Wzrosła sprawność, ale i żywotność perowskitów. Wiele grup badawczych pracuje nad tym materiałem, powodując, że stał się stabilny i z roku na rok czas jego życia się wydłuża – mówi w rozmowie z WNP.PL.Saule Technologies ma jeszcze w tym roku zadebiutować na giełdzie NewConnect. Spółka = wraz z jej akcjonariuszami oraz głównym akcjonariuszem Columbus Elite Global - podpisała w październiku tego roku umowę inwestycyjną określającą warunki nabycia akcji Saule przez Columbus Elite Global (CEG).Dzięki temu, jak informowaliśmy na łamach WNP.PL , Saule Technolgies wejdzie w strukturę grupy kapitałowej CEG, notowanej na rynku NewConnect. Akcjonariuszom, w zamian za przeniesienie prawa własności akcji na CEG, zostaną przyznane akcje w podwyższonym kapitale zakładowym CEG.- Przygotowania idą zgodnie z planem, będziemy robili backdoor listing, czyli wejście przez spółkę, która jest już dzisiaj notowana na NewConnect. Nasza firma została wyceniona; teraz czekamy na przygotowanie odpowiednich dokumentów przez zarząd notowanej już na gdiełdzie spółki – komentuje Artur Kupczunas, CEO Saule Technologies, w rozmowie z serwisem.Olga Malinkiewicz dodaje, że wycena opiewa na kwotę powyżej 900 mln zł.- W moim przypadku nie tylko pieniądze są motorem do działania; dla mnie bardzo ważne pozostaje zaplecze techniczne i technologiczne. Jestem inżynierem, fizykiem i jestem niesamowicie dumna, że mogę przyczynić się do rozwoju technologii przyszłości. To fakt, że technologia, o której mówimy, jest globalna, a jej potencjalni klienci są na całym świecie. Już w tej chwili mamy bardzo dużo zapytań – tłumaczy.I dopowiada, że obecnie spółka ma do dyspozycji jedną fabryką we Wrocławiu, zamierza jednak zwiększyć moce produkcyjne w krótkim czasie; pracować również nad wolumenem sprzedaży, aby zdobyć szansę, by stać się jednorożcem.- Branża IoT rośnie na całym świecie, nie tylko w Polsce. Wyprzedza nawet branżę fotowoltaiczną, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością. Do tej pory w technologiach, w jakich działamy, zauważyliśmy, że krzem się nie sprawdził, a my mamy na to odpowiedź... Łącząc IoT z naszym modelem zasilania, możemy spodziewać się nowych, zaskakujących rozwiązań i nowych funkcji. Sama nie mogę się doczekać, co nas jeszcze zaskoczy! – podsumowuje Olga Malinkiewicz.