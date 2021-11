Scaleway opuści Gaia-X, bo wątpi w sukces organizacji

Scaleway nie odnowi członkostwa w Gaia-X na 2022 rok. Firma doszła do wniosku, że pierwotny cel stowarzyszenia, jakim było odzyskanie cyfrowej suwerenności przez Europę, jest mało prawdopodobny do osiągnięcia w jego ramach.

Yann Lechelle podkreśla, że decyzja i motywacje są wynikiem wewnętrznych analiz Scaleway. - Nie odnawiamy członkostwa, ponieważ musimy skoncentrować naszą uwagę na naszych produktach i klientach, co jest niezwykle istotne na tym trudnym, konkurencyjnym rynku. Wszystko inne to szum - twierdzi prezes Scaleway.Scaleway to francuski dostawca infrastruktury i platform jako usługi, obsługujący rynek globalny z zasobami przetwarzania w chmurze. Jest jedynym dostawcą chmury typu Triple Play, która oferuje kolokację i infrastrukturę prywatnych centrów danych, serwery dedykowane oraz ekosystem chmury publicznej. Firma obecnie obsługuje ponad 300 tys. klientów w ponad 160 krajach. Usługi Scaleway są wdrażane za pośrednictwem sześciu centrów danych zlokalizowanych w trzech regionach: Paryżu, Amsterdamie i Warszawie.