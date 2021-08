Scaleway uruchamia program dla polskich startup-ów

Scaleway to dostawca rozwiązań w zakresie przechowywania danych, usług w chmurze, mentoringu i szkoleń dla lokalnych startupów, zarówno na wczesnym etapie rozwoju, jak i w fazie wzrostu. Firma, która jest obecna w ponad 160 krajach, rozwija w Polsce działalność poprzez programy dla startup-ów - Early Stage i Growth Stage. Obecnie uruchamia specjalną, lokalną edycję Startup Programs, dedykowaną polskim startup-om.

"Scaleway rozwiązuje wiele problemów. Dzięki hiper skalowalności, redundancji infrastruktury, prostej optymalizacji kosztów pomaga startupom w dostępie do najlepszej technologii, w dotarciu do globalnej społeczności, przy dzieleniu się wiedzą. Taka oferta sprawia, że startupom jest jeszcze łatwiej rozwijać swoje firmy w chmurze, dotrzeć do odbiorców na globalną skalę" - informuje spółka.



W ramach Growth Stage & Early Stage Startup Programs, Scaleway każdego miesiąca wybiera kilka firm, które biorą udział w programie. Otrzymują dostęp do narzędzi chmurowych spółki o wartości do 36 tys. euro, z których mogą korzystać przez okres 6-12 miesięcy. Mogą też liczyć na szkolenia oraz mentoring w dziedzinie IT, rozwoju produktu i marketingu. Startup Programs zapewniają również uczestnikom możliwość skorzystania z międzynarodowej sieci kontaktów firmy.



Oba programy - Early Stage oraz Growth Stage - zostały uruchomione w 2020 roku jako natychmiastowa odpowiedź na potrzeby rozwijających się startupów, których debiut przypadł na trudny, pandemiczny okres.



- Zawsze trudno jest przestawić się ze znanego rozwiązania, zwłaszcza gdy się sprawdza. Zgłosiło się do nas dwóch największych dostawców chmury. Pozostaliśmy przy jednym z nich. Kiedy jednak dostaliśmy szansę na wypróbowanie chmury Scaleway, daliśmy jej szansę. Finalnie przeprowadziliśmy migrację. Ku zadowoleniu naszego DevOps i użytkowników - mówi Jakub Dubec, CMO Localazy.

Programy Scaleway

Early Stage Startup Program to współpraca ograniczona do 6 miesięcy. W tym okresie startupy otrzymują do 3,6 tys. euro w postaci kredytów do wykorzystania w chmurze, a także doradztwo techniczne, aby w pełni korzystać z infrastruktury. Firmy dołączające do programu Early Stage zyskują również widoczność na profilach Scaleway w mediach społecznościowych i będą miały szansę dzielenia się najświeższymi wiadomościami czy ogłaszania premier swoich produktów. Uzyskają również dostęp do prywatnych wydarzeń, gdzie będą mogły spotkać się z innymi członkami programu i uzyskać porady od ekspertów na temat najlepszych praktyk biznesowych.



Growth Stage Startup Program to współpraca ograniczona do roku. W tym okresie startupy otrzymują do 36 tys. euro w postaci kredytów do wykorzystania w chmurze, a także wsparcie techniczne przez cały czas. Ponadto, przez cały ten okres, Lider Programu i dedykowany Account Manager towarzyszą startupom krok po kroku, odpowiadając na ich pytania. W programie są również: obecność na blogu i kontach w mediach społecznościowych oraz możliwość wykorzystania sieci Scaleway do dzielenia się najświeższymi wiadomościami i ogłaszania premier swoich produktów. Możliwy jest również udział w dedykowanym odcinku podcastu w serii "Startup Stories with Scaleway", jak również dostęp do prywatnych wydarzeń, gdzie wybrane firmy mogą spotkać się z innymi członkami programu i uzyskać porady od ekspertów na temat najlepszych praktyk biznesowych.



Scaleway to europejski dostawca infrastruktury i platform jako usługi, obsługujący rynek globalny z zasobami przetwarzania w chmurze. Jest jedynym dostawcą chmury typu Triple Play, która oferuje kolokację i infrastrukturę prywatnych centrów danych, serwery dedykowane oraz ekosystem chmury publicznej. Firma obecnie obsługuje ponad 300 tys. klientów w ponad 160 krajach. Usługi Scaleway są wdrażane za pośrednictwem sześciu centrów danych zlokalizowanych w trzech regionach: Paryżu, Amsterdamie i Warszawie.

Aplikacje dla polskich startupów trwają od 15 sierpnia do 15 września 2021 roku.- Wiemy, co jest potrzebne do zbudowania i skalowania startupu. Scaleway zaczynał od małej firmy, a stał się uznanym dostawcą rozwiązań chmurowych, z setkami tysięcy klientów w ponad 160 krajach. Większość klientów pochodzi z Europy, gdzie mieści się nasza siedziba. Od czasu, gdy zaczynała się nasza historia, czasy się zmieniły. Nie chodzi już tylko o kapitał, dopasowanie produktu do rynku, szybkość i skalę. Cyfrowy świat, który budujemy, będzie bardziej wymagający niż kiedykolwiek. Jest pod ścisłą obserwacją wszystkich interesariuszy: klientów, inwestorów i regulatorów - podkreśla Yann Lechelle, CEO Scaleway. - Startupy potrzebują partnerstwa, a nie tylko dostawców. Wierzymy, że jesteśmy dostawcą usług typu infrastructure-as-a-service o wyjątkowej pozycji, z całą gamą konkurencyjnych rozwiązań, które umożliwiają sprawne wdrażanie własnych produktów, aplikacji i przedsięwzięć - dodaje.Wachlarz usług wsparcia dla startupów będzie dostosowany do specyficznych potrzeb każdego uczestnika. Od indywidualnych sesji z ekspertami, przez sesje robocze z rówieśnikami, webinaria, po rozwiązania w chmurze i szkolenia IT.- Polska staje się ważnym europejskim ekosystemem technologicznym po tym, jak w ostatnich latach doświadczyła rekordowych poziomów inwestycji i wyjątkowego tempa wzrostu. Chcemy mieć w tym udział i wspierać najlepiej jak potrafimy. Chcemy pomóc najlepszym polskim startupom rosnąć i rozwijać się, dając im środki i zasoby do szybkiego skalowania sukcesu startupów z Polski na cały świat - komentuje Yann Lechelle.Czytaj: ORLEN uruchomił własny Program akceleracyjny dla start-upów