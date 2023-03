Schneider Electric, Capgemini oraz Qualcomm łączą siły w sprawie 5G dla przemysłu

Firmy Schneider Electric, Capgemini oraz Qualcomm Technologies, Inc. podjęły współpracę w celu wykorzystania szybkiej sieci 5G w procesie automatyzacji produkcji.

Firmy Schneider Electric, Capgemini oraz Qualcomm Technologies, Inc. ogłosiły podczas targów telekomunikacyjnych MWC Barcelona 2023 swoją decyzję o podjęciu współpracy w zakresie zautomatyzowanego rozwiązania do podnoszenia ciężarów wykorzystującego sieć 5G. Firmy połączyły siły w celu zaprojektowania i instalacji narzędzia w laboratorium wyciągowym Schneider Electric w Grenoble we Francji.

Łączność 5G daje duże możliwości dla automatyzacji produkcji

Rozwiązania 5G Private Network pozwalają uprościć proces transformacji cyfrowej w dużych obiektach przemysłowych. Korzyścią z automatyzowania tego procesu jest również podniesienie wydajności, produktywności i bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej.

- Cyfrowa transformacja pomaga klientom Schneider Electric w zwiększeniu efektywności działań w zakresie produktywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju, ale żadna firma nie jest w stanie tego dokonać samodzielnie - skomentował Marc Lafont, wiceprezes ds. innowacji i marketingu w Schneider Electric.

- Schneider Electric od zawsze stawia na współpracę i innowacje, które ją rozwijają. Nowe przełomowe rozwiązanie end-to-end do podnoszenia, wykorzystujące zalety sieci 5G, podczas pilotażu w realizacjach użytkowników końcowych udowodniło, że jest doskonałym przykładem potęgi wspólnej pracy. W perspektywie krótkoterminowej uwzględnimy więcej przemysłowych możliwości użycia 5G w różnych zastosowaniach związanych z automatyzacją hybrydową i automatyzacją procesów. Ponadto będziemy eksperymentować z głębszą integracją technologii 5G w naszych urządzeniach do automatyzacji - dodał Lafont.

Proces współpracy opiera się na wykorzystaniu potencjału firm, które przechodzą rewolucję w dziedzinie cyfryzacji

Firma Capgemini prowadziła ścisłą współpracę ze Schneider Electric, aby zaprojektować zoptymalizowane, kompleksowe rozwiązanie 5G i poprawić wyniki biznesowe na przykładzie przemysłowego zastosowania technologii w Schneider Electric.

Z kolei firma Qualcomm Technologies pomogła Schneider Electric w integracji sieci 5G z jej sprzętem.