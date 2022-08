Schneider Electric ma nowego dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju

Polski oddział Schneider Electric z początkiem lipca powołał Wojciecha Świątka na nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju. Będzie odpowiedzialny on za realizację strategii firmy związanej z obszarem zrównoważonego rozwoju oraz wsparcie współpracy firmy z klientami i partnerami w tym zakresie.

Wojciech Świątek jest związany ze Schneider Electric od 1997 roku. Pracował w różnych organizacjach i zespołach firmy na stanowiskach związanych z marketingiem, strategią i rozwojem biznesu, m.in. we Francji, Rosji i krajach WNP. Od 2013 roku pracuje w Polsce, ostatnio pełniąc m.in. obowiązki dyrektora ds. rozwoju biznesu na Czechy, Polskę, Słowację i Ukrainę. Ostatnio odpowiadał m.in. za realizację długoterminowych planów rozwoju działalności firmy w Polsce i regionie, opracowanie krajowych planów strategicznych oraz współpracę z kluczowymi klientami i partnerami.

Na nowym stanowisku Wojciech Świątek będzie realizował strategię spółki związaną z osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji i transformacji energetycznej, ułatwiając klientom i partnerom dostęp do wiedzy eksperckiej i odpowiednich technologii, a także transferując na lokalny grunt najlepsze praktyki wypracowywane przez lata na innych rynkach, dopasowując je do lokalnych uwarunkowań.

- Zrównoważony rozwój jest od wielu lat jednym z głównych fundamentów działalności Schneider Electric na całym świecie. Już w 2005 roku zaczęliśmy monitorować nasz wpływ na ludzi i planetę, pomagając klientom zaoszczędzić ponad 120 mln ton emisji dwutlenku węgla i zapewniając dostęp do energii ok. 30 mln ludzi na całym świecie. Będąc tyle lat w organizacji mogę połączyć zdobyte do tej pory kompetencje i wiedzę z bogatym doświadczeniem Schneider Electric w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju – mówi Wojciech Świątek, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Schneider Electric.

Wojciech Świątek to absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku automatyki przemysłowej i zarządzania oraz University of Westminster w Londynie na kierunku cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Schneider Electric zajmuje się transformacją cyfrową zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

