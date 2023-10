Ścisła kontrola danych zaszkodziła Chinom

Wprowadzenie przez Chiny w ciągu ostatnich dwóch lat restrykcyjnych przepisów o kontroli danych przyniosło efekt w postaci nowych barier działalności biznesowej. Nie jest to zaskoczeniem, przedsiębiorcy ostrzegali o tym od samego początku. Władze Chin próbują teraz coś zmienić.

Chiny wprowadziły w ostatnich latach bardzo surowe przepisy o kontroli danych.

Regulacje okazały się być szkodliwe dla gospodarki Państwa Środka.

We władzach Chin pojawiły się ostatnio pomysły na złagodzenie restrykcyjnego prawa.

Obecna sytuacja stoi w kontraście do podejmowanych ostatnio kroków Komunistycznej Partii Chin mających zachęcić zagranicznych inwestorów do powrotu do Chin. Interesy rynkowe wzięły górę i pod koniec września Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) zapowiedziała złagodzenie regulacji.

Pekin od lat prowadzi politykę, której fundamentem jest kontrola państwa nad danymi, ich przechowywaniem i przepływami. Z jednej strony objawia się to wprowadzeniem korzystnych dla obywateli przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z drugiej władze zacieśniają kontrolę nad społeczeństwem i gospodarką. Głównym problemem z wprowadzanymi ostatnio przepisami była jednak ich niejednoznaczność. Dotyczyło to zwłaszcza przesyłania danych osobowych i „wrażliwych” za granicę.

Brak jednoznacznych definicji doprowadził do regulacyjnego zamętu

W teorii rozwiązanie było proste – w przypadku transferu za granicę, dane były podporządkowane trzem mechanizmom: ocenie bezpieczeństwa, standardowym kontraktom i certyfikacji. Kluczowym wyznacznikiem był wpływ przesyłania danych na interesy narodowe i bezpieczeństwo obywateli Chińskiej Republiki Ludowej.

Problem tkwił w tym, że nikt nie wprowadził konkretnych definicji. CAC zwróciła się do odpowiednich organów, by takowe przygotował. Przykładowo, Bank Ludowy Chin miał opracować wytyczne dla sektora finansów, podobnie regulatorzy z zakresu energetyki, czy telekomunikacji w swoich obszarach.

Jako, że sama koncepcja bezpieczeństwa narodowego została w nowych przepisach rozmyta, regulatorzy nie mieli się na czym oprzeć. W przepisach zapanował chaos, a urzędnicy nie wiedzieli co dalej robić. Nie wiadomo było nawet, czy w przypadku zwykłych zakupów w zagranicznym sklepie internetowym można wyeksportować dane chińskiego klienta.

Efektem był oczywiście biurokratyczny zator, który uderzył w biznes. Prośby o zgodę na transfer danych w ramach międzynarodowych transakcji były albo z góry odrzucane, albo zalegały w urzędach.

Kendra Schaefer z grupy doradczej Trivium China podsumowała sytuację jako „zostaniesz ukarany, jeśli wyeksportujesz określony rodzaj danych… ale jeszcze nie wiemy, jakiego rodzaju dane są to”.

Liczba skarg ze strony chińskich i zagranicznych przedsiębiorców, izb handlu, a nawet agencji państwowych rosła. Wobec spowolnienia gospodarczego była to fatalna wiadomość.

Część danych ma zostać wyjętych spod ścisłej kontroli w Chinach

Pod koniec sierpnia pojawiły się pogłoski, że za sprawę zabrał się premier Li Qiang. Powołany na stanowisko jesienią ubiegłego roku postrzegany jest jako „probiznesowa” twarz ekipy Xi Jinpinga.

Najwyraźniej działania premiera przyniosły pożądane przez przedsiębiorców zmiany. CAC ogłosiła 28 września propozycję nowych wytycznych. Przyjęto proste założenie – jeśli coś nie jest wyraźnie zakazane, to pozostaje legalne. Dane niesklasyfikowane jako „istotne” dla bezpieczeństwa, mogą być swobodnie eksportowane. Władze mają na bieżąco informować o wszelkich zmianach w kwalifikacji danych.

Spod ścisłej kontroli mają zostać również wyjęte dane osobowe konieczne w przypadku zwykłej działalności gospodarczej. Chodzi tutaj o e-handel, kupno biletów lotniczych, rezerwacje hoteli, a także wnioski wizowe. Firmy mogą swobodnie eksportować dane osobowe swoich pracowników konieczne w działalności biznesowej. Podobny wyjątek uczyniono w sytuacji, gdy od transferu danych zależy bezpieczeństwo osób i ich własności.

Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone w proponowanej formie, będzie to duży sukces biznesu. Nie oznacza to jednak powrotu do business as usual.

Jak zwraca uwagę Angela Zhang z wydziału prawa Uniwersytetu Hongkońskiego, długoterminowa reakcja zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców także nie jest pewna. Zawirowania w chińskiej gospodarce sprawiły, że rynki łaskawszym okiem spojrzały ponownie na Japonię. Do napływu inwestycji do Kraju Kwitnącej Wiśni zachęca niski kurs jena, a trendowi temu przewodzi sam Warren Buffet. Na Tajwanie ma się już nawet mówić o końcu snu o Chinach i powrocie do snu o Japonii.

Nie wiadomo także jak długo poluzowanie przepisów potrwa w Chinach. Jastrzębie z resortów siłowych musieli ustąpić przed gospodarką. Nie mniej jednak, gdy odpowiednie organy uporają się z wypracowaniem definicji, można spodziewać się ponownego przykręcenia śruby. KPCh odeszła już wszak od mantry rozwoju gospodarczego za wszelką cenę i zamieniła ją na bezpieczeństwo jako najwyższy priorytet.