Scope Fluidics ma plan sprzedaży startupu technologicznego

Scope Fluidics, notowana na NewConnect biotechnologiczna spółka opracowująca innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej, jest inkubatorem startupów technologicznych. Spółka z jej portfela Curiosity Diagnostics uzyskała prawo do wprowadzenia do obrotu na terenie UE ultraszybkiego systemu diagnostycznego, który ma wykrywać coraz powszechniejsze w pandemii zakażenie gronkowcem złocistym. Otwiera to drogę do komercjalizacji startupu.

Scope Fluidics, zajmująca się tworzeniem, finansowaniem i sprzedażą startupów technologicznych, prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywcami startupu Curiosity Diagnostics.

Startup uzyskał certyfikat CE-IVD oraz nabył prawo do wprowadzenia do obrotu na terenie UE ultraszybkiego systemu diagnostycznego PCR|ONE panel MRSA/MSSA, który ma wykrywać zakażenie gronkowcem złocistym.

Rynek systemów testujących gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA) w 2020 roku wart był 105 mln USD.

Rynek z potencjałem

Komercjalizacja startupu