Seat rozważa wysłanie pracowników fabryki pod Barceloną na tymczasowe urlopy

Należąca do VW hiszpańska marka Seat rozważa wysłanie pracowników fabryki Martorell pod Barceloną na tymczasowe urlopy w związku z potencjalnymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw wywołanymi przez epidemię Covid-19 - powiedział w środę agencji Reutera rzecznik firmy.

Nie określił, jak długo miałaby potrwać przerwa w pracy.

"Fabryka Martorell działa obecnie normalnie. Jednak jest kilka ryzyk wynikających z epidemii Covid-19, które odbiły się na łańcuchu dostaw" - powiedział przedstawiciel Seata. Dodał, że firma wyśle pracowników na tymczasowe urlopy, jeśli będzie zmuszona do zmniejszenia produkcji z powodu braku części.

Przedstawiciel związku zawodowego pracowników Seata Matias Carnero przyznał, że dostawy zostały zakłócone przez epidemię.

"Wszystko wskazuje na to, że będzie taki wniosek (o przerwę w pracy - PAP)" - powiedział Carnero. Dodał, że w przeszłości trwały one od dwóch do pięciu tygodni.

W fabryce pod Barceloną Seat zatrudnia ok. 7 tys. osób. Podczas tymczasowych przerw w działaniu zakładów otrzymują oni część wynagrodzenia. W Martorell powstają modele Ibiza, Leon i Arona, a także samochody Audi A1 Sportback.

Z szacunków władz sanitarnych Hiszpanii wynika, że do środy rano w kraju na Covid-19, chorobę wywoływaną przez wirusa, zmarło łącznie 47 pacjentów. Ostatni zgon miał miejsce w nocy z wtorku na środę w La Rioja. Całkowita liczba zakażonych w Hiszpanii jest szacowana na 1695 przypadków.