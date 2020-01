Segway pokazuje elektryczny wózek na CES 2020 - dziennikarz go rozbija

Podczas targów CES 2020 w Las Vegas firma Segway zaprezentowała prototyp elektrycznego wózka S-Pod. Podczas jednej z demonstracji jadący nim dziennikarz nadmiernie przyspieszył, uderzając w ścianę. Nikomu nic się nie stało - podało w piątek BBC.

S-Pod ma być dwukołowym, samodzielnie balansującym wózkiem z miejscem dla jednej osoby. Inaczej niż w poprzednim pojeździe firmy Segway, użytkownik nie musi wychylać się do przodu i do tyłu by zmienić prędkość pojazdu - kontroluje to za pomocą joysticka umieszczonego w zasięgu ręki.

Docelowo S-Pod ma być wykorzystywany na obszarach zamkniętych, m.in. lotniskach, parkach rozrywki czy kampusach. Ma trafić do sprzedaży w 2021 r.

Podczas jednej z demonstracji urządzenia na targach CES 2020 dziennikarz nadmiernie przyspieszył i rozbił się o ścianę. Nikomu nic się nie stało, lecz uszkodzone urządzenie było wyłączone z dalszych demonstracji. Od testujących wymagano założenia kasku, ale pojazd nie miał pasa bezpieczeństwa - choć rozwija prędkości do 38 km/h. Przedstawiciel firmy wskazał, że pas zostanie dodany w komercyjnej wersji produktu.

BBC wskazało, że choć chińska firma utrzymuje koszty prototypu w tajemnicy, to spółki często wydają na takie projekty miliony dolarów.

Serwis dodał, że S-Pod cieszył się podczas CES 2020 dużym zainteresowaniem mediów. Komentatorzy porównywali go z żyrosferami z filmu "Jurassic World" oraz lewitującymi fotelami z animowanego "Wall-E".