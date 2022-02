Sejm: projekt ustawy o wsparciu zakupu dekodera do odbioru naziemnej telewizji z poprawkami komisji cyfryzacji

Komisja cyfryzacji we wtorek rekomendowała przyjęcie blisko trzydziestu poprawek do ustawy o wsparciu zakupu dekodera do odbioru naziemnej telewizji, z czego dwie mają charakter merytoryczny.

We wtorek sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii omawiała projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Zgodnie z projektem, rząd dofinansuje kwotą 100 zł zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.

Jak tłumaczył w Sejmie podczas pierwszego czytania sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński, zmiana standardu nadawania wymusza na gospodarstwach domowych konieczność nabycia sprzętu, który będzie umożliwiał odbiór telewizji naziemnej. Powiedział, że problem wymiany sprzętu będzie dotyczył 2,27 mln gospodarstw domowych, które obecnie używają dekoderów, jakie w przyszłości nie pozwolą na odbiór sygnału naziemnego.

"W związku z tym proponujemy mechanizm osłonowy dla tych gospodarstw domowych, które zadeklarują, że nie są w stanie poradzić z wymianą dekoderów we własnym zakresie. Kwota rekompensaty została przyjęta na 100 zł, dekoder kupiony za tę cenę umożliwią odbiór telewizji w nowym standardzie. Dystrybucja bonów będzie prowadzona za pośrednictwem kanału online i placówek poczty polskiej" - mówił Janusz Cieszyński w Sejmie.

W trakcie prac w komisji zgłoszono dwie poprawki, które zostały zaakceptowane przez sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Obie zostały zgłoszone przez posła Prawa i Sprawiedliwości Radosława Fogla.

Jedna poprawka zmienia zapis, według których wniosek o przyznawanie świadczenia na zakup dekodera składany przez zainteresowanego za pośrednictwem operatora wyznaczonego musi być składany poprzez formularz elektroniczny udostępniony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Po zmianie operator wyznaczony (Poczta Polska) będzie mógł do zbierania wniosków wykorzystać własny system elektroniczny i własny formularz.

Druga poprawka, zgłoszona również przez posła Fogla, dotyczyła możliwości wpisania okresu, w którym wyznaczony w ramach ustawy operator rozliczeń ma rozliczyć się ze sprzedawcami, do umowy, jaka zostanie zawarta miedzy tym operatorem a ministrem ds. cyfryzacji. W pierwotnej wersji okres kalendarzowy został ustalony na rok kalendarzowy.

Poza tym komisja zgodziła się na to, aby Biuro Legislacyjne Sejmu wprowadziło do projektu 25 poprawek o charakterze legislacyjnym.

Dodatkowo wiceminister Cieszyński zobowiązał się do przygotowania na drugie czytanie poprawki do artykułu, który wprowadza odpowiedzialność za sprzedawanie dekoderów, które nie gwarantują odbioru telewizji cyfrowej w nowym standardzie.

Zgodnie z projektem wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej. Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap - od 23 maja 2022 r. - łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap - od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Drugie czytanie projektu ustawy wraz z poprawkami komisji odbędzie się jeszcze na trwającym obecnie posiedzeniu Sejmu.