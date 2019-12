"Sekiro: Shadows Die Twice" grą roku na gali The Game Awards 2019

Przygodowa gra akcji "Sekiro: Shadows Die Twice" zdobyła tytuł gry roku The Game Awards 2019. Niezależne RPG "Disco Elysium" zebrało dwie statuetki, a gra akcji Hideo Kojimy "Death Stranding" aż trzy - podał w piątek serwis GamesIndustry.biz.

Prowadzona przez kanadyjskiego dziennikarza growego i prezentera Geoffa Keighley'go gala odbyła się w nocy z czwartku w Los Angeles. Podczas wydarzenia rozdawane są nagrody wyróżniające najważniejsze gry w mijającym roku, przyznawane przez panel sędziowski złożony z reprezentantów międzynarodowych mediów branżowych. Gala jest też miejscem na ogłoszenie nowości przez producentów i wydawców.

GamesIndustry.biz oceniło, że w najnowszej edycji gali nagrodzono różnorodnych zwycięzców, w kategoriach gatunkowych, e-sportowych czy designerskich.

Główną nagrodę gry roku 2019 otrzymała przygodowa gra akcji "Sekiro: Shadows Die Twice", autorstwa znanego z serii "Souls" japońskiego studia deweloperskiego From Software.

Produkcją z największą liczbą statuetek było dzieło znanego z ekscentryczności designera Hideo Kojimy - "Death Stranding". Pierwszy tytuł studia Kojima Productions po uniezależnieniu się od wydawcy Konami zwyciężył w kategoriach najlepszej ścieżki dźwiękowej i muzyki, najlepszej reżyserii oraz najlepszej gry aktorskiej (Mads Mikkelsen jako Cliff Unger).

Niezależne RPG Disco Elysium, debiutancki tytuł estońskiego studia ZA/UM, zebrał zaś dwie statuetki - za najlepszą fabułę i dla najświeższej gra niezależnej.

W kategoriach sportów elektronicznych e-sportową grą roku zostało "League of Legends" (Riot Games). Wydarzeniem roku zostały zaś międzynarodowe mistrzostwa e-sportowe w tym tytule - "League of Legends" World Championship 2019.

Najlepszą grą wieloosobową określono strzelankę "Apex Legends" (Respawn Entertainment), a najlepiej rozwijaną produkcją został zaś "Fortnite" (Epic Games).

Tytuł najlepszej gry akcji zdobył "Devil May Cry 5" (Capcom), w kategorii strategicznej zwyciężyło "Fire Emblem: Three Houses" ( Intelligent Systems, Koei Tecmo), najlepszą grą familijną określono "Luigi's Mansion 3" (Next Level Games), a mobilną - "Call of Duty: Mobile" (TiMi Studios).

Scenę podczas gali zajął także wiceprezes ds. gier koncernu Microsoft i szef marki Xbox Phil Spencer, który przedstawił oficjalną nazwę i szczegóły utrzymywanej dotychczas w tajemnicy kolejnej konsoli przedsiębiorstwa. Następca Xboksa One, który trafi do sklepów w 2020 r., będzie nosić miano Xbox Series X.

Nowa konsola Microsoftu ma być dostosowana do obsługi gier w jakości do 8K i 120 klatek na sekundę, a także wspierać technologię śledzenia promieni (ray tracing). Producent mówił o czterokrotnie wyższej mocy obliczeniowej w porównaniu do obecnego sprzętu do gier firmy.

Podczas wydarzenia ogłoszonych zostało również wiele nowych gier, w tym "Godfall" (Gearbox Software) - pierwszy tytuł oficjalnie zapowiedziany na nadchodzącą konsolę Sony PlayStation 5.