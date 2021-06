Sektor energetyczno-paliwowy potrzebuje regulacji ws. chmury obliczeniowej

W sektorze energetycznym w Polsce tylko co trzecia organizacja wykorzystuje rozwiązania chmurowe. Pandemia i stworzenie ram regulacyjnych przyspieszyły wdrażanie chmury w sektorze finansowym, teraz czas na energetykę - wynika z raportu EY Law Compass II „Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych: Finanse i Energetyka. Wyzwania 2021” , który firma doradcza EY przygotowała we współpracy z Microsoftem.

- Korzyści finansowe w chmurze dla sektora energetycznego wynikają nie tylko z braku konieczności utrzymywania fizycznej infrastruktury IT, która zostaje zastąpiona elastycznymi nakładami operacyjnymi dostosowanymi do rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorstwa według zużycia zasobów (model usługi „na żądanie”) prowadząc do oszczędności, w zależności od modelu wdrożenia, nawet do 60 proc. na zastąpionych kosztach IT, przy średniej rzędu 48 proc. (według badań przeprowadzonych przez International Data Corporation) - mówi Konrad Napieralski, dyrektor rozwoju biznesu w firmie Microsfot na rynku energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej.EY Law Compass II jest badaniem jakościowym powstałym w oparciu o rozmowy z przedstawicielami sektora finansowego i energetycznego. Identyfikuje problemy we wdrażaniu chmury w sektorze finansowym i na tej podstawie wydaje rekomendacje odnośnie przechodzenia do chmury w sektorze energetycznym.