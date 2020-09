Sektor publiczny w Europie Środkowo-Wschodniej nie wykorzystuje potencjału sztucznej inteligencji

Jak wynika z badania IDC European Tech and Industry Pulse Survey, 30 proc. organizacji sektora publicznego z Europy Zachodniej już korzysta z rozwiązań wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji w codziennej działalności, a kolejne 20 proc. planuje wdrożenie rozwiązań z zakresu AI (Artificial Intelligence) do końca roku. W Europie Środkowo-Wschodniej jest to odpowiednio 3 proc. i 8 proc. AI to obszar, który mimo możliwości, jakie daje, wciąż pozostaje tu niewykorzystany.