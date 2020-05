Senat USA za przepisami poddającymi chińskie firmy kontroli na amerykańskich giełdach

Amerykański senat przegłosował przepisy umożliwiające zdjęcie z giełdy chińskich firm, jak Alibaba czy Baidu, jeśli nie przedstawią one zaświadczenia, że nie są kontrolowane przez zagraniczne rządy, lub nie pozwolą na audyt przeprowadzony przez amerykańską agencję.

Przepisy zaproponowane przez republikańskiego senatora Johna Kennedy'ego z Luizjany i Demokratę Chrisa Van Hollena z Maryland przyjęte zostały jednogłośnie. Dopuszczają one usunięcie z amerykańskiej giełdy chińskich firm, które nie bedą w stanie przedstawić zaświadczenia o tym, że nie są powiązane z władzą lub gdzie amerykańska Rada Nadzorcza ds. Rachunkowości Spółek Publicznych (PCAOB) nie będzie w stanie przeprowadzić audytu za trzy ostatnie lata, by ocenić, czy spółki znajdują się pod kontrolą rządu.

PCAOB została powołana w 2002 r. przez Kongres USA, żeby zapobiegać oszustwom i wykroczeniom, które mogłyby uderzyć w akcjonariuszy. Chińskie władze jak dotąd nie pozwoliły jednak agencji na wgląd w księgi krajowych spółek giełdowych.

"Wszystkie spółki giełdowe powinny spełniać te same standardy. Przegłosowane przepisy je do tego zobowiązują i zapewniają firmom przejrzystość, co jest istotne zwłaszcza z punktu widzenia inwestorów" - powiedział senator van Hollen i zaapelował do Izby Reprezentantów o pilne przegłosowanie regulacji.

Nowe regulacje mogą uderzyć szczególnie w duże chińskie firmy giełdowe, jak koncern Alibaba i Baidu, notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (New York Stock Exchange, NYSE) oraz Nasdaq. Jak jednak oceniają ekonomiści, przepisy mogą odbić się także na mniejszych firmach z Chin.

W ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla stacji Fox Business prezydent USA Donald Trump powiedział, że "przygląda się" chińskim przedsiębiorcom sprzedającym udziały na amerykańskich giełdach, ale nie podporządkowującym się lokalnym przepisom dotyczących przejrzystości finansowej. Przyznał również, że zdaje sobie sobie sprawę z tego, że chińskie koncerny mogą w odpowiedzi na nowe przepisy przenieść się na giełdy w Londynie lub Hongkongu.

Kwestia audytu chińskich spółek giełdowych przez PCAOB zostanie na pewno poruszona podczas spotkania zwołanego na 9 lipca przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych posiedzenia poświęconego m.in. ryzyku inwestycji w Chinach i na rynkach w krajach rozwijających się.