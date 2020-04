Senat USA zaleca rezygnację z oprogramowania Zoom

Senat USA zaleca swoim członkom rezygnację z użycia oprogramowania Zoom do obsługi wideokonferencji ze względu na podatności cyberbezpieczeństwa i prywatności w niej zawarte - twierdzą źródła zbliżone do sprawy cytowane przez dziennik "Financial Times".

Jedna z osób, które widziały ostrzeżenie wydane przez Senat, poinformowała, iż zalecono w nim każdemu z członków tej izby samodzielne poszukiwanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do Zooma. Senat jednak nie zakazał oficjalnie korzystania z tej platformy - twierdzi źródło dziennika.

W ubiegłym tygodniu szef Zooma Eric Yuan publicznie przeprosił za nieprawdziwe deklaracje na temat jakości szyfrowania komunikacji w swojej usłudze. W związku z nieprawdziwymi deklaracjami nt. bezpieczeństwa platformy, firma została pozwana przez jednego z jej inwestorów. Spółka jest też szeroko krytykowana za niedociągnięcia i luki bezpieczeństwa w oferowanej usłudze, co odbiło się negatywnie na jej wycenie rynkowej - w ciągu zaledwie dwóch tygodni wartość akcji Zooma spadła o ponad jedną czwartą do poziomu 118,9 USD za sztukę.

Wątpliwości Senatu względem Zooma pojawiły się po przyznaniu przez firmę, iż w wyniku "błędu" przekierowywała ona ruch uczestników wideokonferencji realizowanych z użyciem jej narzędzia przez Chiny. Zoom w ChRL posiada dwa serwery i siedmiusetosobowy zespół zajmujący się badaniami i rozwojem. Wcześniej firma deklarowała, że ruch w jej usługach oraz dane użytkowników zawsze zostają w granicach infrastruktury kraju, z którego pochodzą osoby korzystające z tego ostatnio popularnego oprogramowania.

Kilku amerykańskich senatorów chce, aby sprawą Zooma zajęła się Federalna Komisja Handlu, która miałaby przeprowadzić dochodzenie w zakresie możliwego naruszenia przez firmę praw chroniących konsumentów. Korzystania z usług firmy zakazała też tajwańska administracja rządowa. Pentagon natomiast przekazał mediom iż firma aktywnie odpowiada na wątpliwości związane z bezpieczeństwem jej usług i rozwiązuje problemy bezpieczeństwa rozumiejąc zarazem ich powagę, dlatego użycie Zooma przez pracowników resortu obrony będzie wciąż dozwolone.