Senat zaproponował poprawki do ustawy o aplikacji mObywatel

Senat przyjął w czwartek ustawę o aplikacji mObywatel, proponując do niej szereg poprawek. Celem ustawy jest zrównanie zawartych w aplikacji dokumentów z dokumentami tradycyjnymi. Teraz regulacja wróci do Sejmu.

Ustawę o aplikacji mObywatel posłowie uchwalili na posiedzeniu 9 marca. W czwartek Senat jednogłośnie przyjął ustawę. Zaproponował do niej szereg poprawek, które teraz rozpatrzy Sejm.

Jedna z senackich poprawek przewiduje, że w mObywatelu dostępne będą legitymacje poselskie i senatorskie. Poparło ją 95 senatorów, dwie osoby były przeciwko.

Większość senatorów zagłosowała także za skreśleniem przepisu, który do regulacji dodano w trakcie prac w Sejmie. Przepis ten wprowadziłby zmianę w ustawie o Radzie Ministrów, która pozwoliłaby, by w ministerstwie był więcej niż jeden sekretarz stanu. Obecnie jest to możliwe, jeśli kolejny wiceminister w tej randze jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu. Przyjęta przez Sejm zmiana zniosłaby taki wymóg. Za jej skreśleniem głosowało 53 senatorów, przeciw było 44.

Ustawa o mObywatelu pozwoli na posługiwanie się w kraju dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym, na równi z dokumentami tradycyjnymi. Jedynym wyjątkiem będzie przekraczanie granicy i wnioskowanie o nowy dowód osobisty. Obecnie respektowanie mObywatela jest zależne od porozumień pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a daną instytucją.

Regulacja umożliwi też jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom na udostępnianie w mObywatelu lokalnych dokumentów, np. karty mieszkańca miasta, czy też kart członkowskich, np. klubu seniora, klubu sportowego, czy innych.

W ramach mObywatela dostępne będą usługi e-Urzędu Skarbowego. Możliwe będzie także płacenie online za usługi administracyjne, czyli np. wydanie dokumentów, wniosków, czy uiszczanie opłat skarbowych.

W przyszłości aplikacja mObywatel będzie m.in. wysyłała powiadomienia o otrzymaniu zwrotu podatku, dofinansowaniu z gminy, czy decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Poinformuje także o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty i paszport.

Aplikacja mObywatel ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki zostanie wprowadzony 1 września 2023 roku. O wprowadzenie okresu przejściowego, który pozwoliłby na wprowadzenie odpowiednich procedur i narzędzi, apelowały instytucje finansowe.

Do tej pory zanotowano 9,5 mln pobrań aplikacji mObywatel. Jak informował sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński, wraz z ustawą w życie wejdzie mObywatel 2.0. Stanie się to na przełomie przełomie czerwca i lipca. Aplikacja zyska nowe funkcje, a także nowy i bardziej przyjazny wygląd.