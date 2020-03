Senator USA ostrzega firmy sprzeciwiające się ustawie EARN IT

Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Senatu USA Lindsey Graham skrytykował platformy internetowe za sprzeciwianie się tzw. ustawie EARN IT, która ma przeciwdziałać pedofilii. Ostrzegł, że jeśli nie zostanie uchwalona, rozważy podjęcie drastyczniejszych kroków – podała agencja Reutera.

Amerykańscy politycy zgłosili projekt przepisów, która uderza w zapis (tzw. Sekcję 230), zdejmujący z portali odpowiedzialność prawną za wpisy zamieszczane przez użytkowników. Zdaniem prawodawców krok ten ma pomóc w walce z pedofilią w sieci.

Według operatorów portali internetowych jest to wybieg prawny, pozwalający władzom na wymuszenie na koncernach likwidacji zaawansowanych metod szyfrowania treści - wyjaśnił Reuter. Podczas dotyczącego EARN IT wysłuchania Komisji Sprawiedliwości Graham stwierdził, że "nie kupuje" żadnych zapewnień firm o walce z pedofilią na ich platformach. "Jedyne, na czym im zależy, to brak pozwów sądowych" - dodał.

Ustawa nosi nazwę "The Eliminating Abuse and Rampant Neglect of Interactive Technologies Act of 2019", skracaną do EARN IT Act. Uderzy ona w tzw. Sekcję 230 regulacji Communications Decency Act. Ten zapis z 1996 r. nie zezwala na traktowanie platform internetowych jak wydawców, którzy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej w przypadku opublikowania wprowadzających w błąd lub szkodliwych treści.

Nowe prawo miałoby uchylać immunitet Sekcji 230, zezwalając na pozwy cywilne i procesy inicjowane przez prokuraturę stanową, jeśli platformy nie będą stosować się do zestawu zalecanych "najlepszych praktyk". Reguły te mają zostać określone przez 15-osobowy komitet z prokuratorem generalnym USA Williamem Barrem na czele.

Firmy technologiczne obawiają się, że owe "najlepsze praktyki" posłużą do prawnego zablokowania możliwości stosowania szyfrowania end-to-end na platformach społecznościowych i w komunikatorach. Ten poziom enkrypcji powoduje, że wiadomości mogą być odczytane w jawnej formie jedynie przez nadawcę i końcowego odbiorcę. Utrudniać to może ataki hakerskie, ale także pracę śledczą policji. Barr jest zaś znanym przeciwnikiem tego typu szyfrowania - wyjaśnia Reuter.

Graham powiedział reporterom, że jeśli ustawa EARN IT zostanie zablokowana, rozważa ostrzejszą ofensywę legislacyjną, która automatycznie uchylałaby immunitet Sekcji 230, jeśli firma zawiedzie w walce ze szkodliwymi treściami. Polityk dodał, że jeśli wprowadzona zostanie zaostrzenie przepisów, to "życzy firmom powodzenia w sądzie".

"Każda inna firma może być pozwana, jeśli nie wprowadzi odpowiednich zabezpieczeń z myślą o dzieciach" - wskazał.

Graham utrzymuje, że EARN IT nie wymusi instalacji tzw. furtek w systemach szyfrowania, umożliwiających dostęp do wiadomości podczas policyjnych śledztw, ale zdaniem firm także narażających całe ich systemy na działalność hakerów.

"Jeśli komisja zdecyduje się na ustawę dotyczącą szyfrowania, to istnieją zabezpieczenia, m.in. aprobata ze strony Kongresu, które zapewnią rozsądne podejście do tego zagadnienia, biorące pod uwagę wpływ na bezpieczeństwo danych i prywatność" - przekonywał polityk.