Setki milionów inwestycji, by zastąpić Tiktoka

Od dwóch lat Indie nie dopuszczają chińskich aplikacji na swój rynek cyfrowy. Korzystają na tym rodzimi gracze, tacy jak VerSe Innovation. Platformy z tej stajni uzyskały w kwietniu ponad 805 mln USD nowego kapitału. Czemu międzynarodowy venture capital im zaufał i co z tego wynika dla polskich przedsiębiorców?

Dwa lata temu chińsko-indyjskie starcia graniczne, w którym zginęło co najmniej dwudziestu indyjskich i czterech chińskich żołnierzy doprowadziły do gwałtownego pogorszenia się stosunków między New Delhi a Pekinem.

Jedną z retorsji ze strony rządu indyjskiego było zablokowanie ponad dwustu chińskich aplikacji aktywnych na terenie kraju.

Rządowe restrykcje wobec podmiotów chińskich stały się też błogosławieństwem dla indyjskiej konkurencji. Współzawodnicząc jednak z amerykańskim Facebookiem czy Instagramem szukały dla siebie atrakcyjnej formuły.

Zablokowanie chińskich aplikacji przerwało dobrą passę takich programów jak TikTok, serwisu społecznościowego służącego do dzielenia się krótkimi wiadomościami wideo. W krótkim czasie zdobył on miliony użytkowników na Subkontynencie. Choć po wprowadzeniu ograniczeń w Indiach nadal korzystano z TikToka – dzięki sieciom VPN lub za pomocą stron trzecich umożliwiających ściąganie aplikacji – to zakaz utrudnił pozyskiwanie nowych użytkowników.

Aplikacje firmy VerSe Innovation adresowane są przede wszystkim do odbiorców spoza największych metropolii, którzy posługują się raczej regionalnymi językami indyjskimi – jak tamilski czy bengalski. Josh App, klejnot w koronie firmy, znany jest ze sloganu „Instagram for Bharat” („Bharat” to określenie Indii w wielu językach Subkontynentu). Kierownictwo firmy jest dumne z tego, że aż dziewięć na dziesięć filmików uploadowanych do aplikacji jest w językach indyjskich. Jak twierdzą zarządzający, między innymi dzięki takiemu fokusowi udaje się utrzymywać ponad 150 mln aktywnych użytkowników.

Inną przewagą konkurencyjną jest posiadanie przez VerSe także platformy zakupowej Dailyhunt. Ona także stawia sobie za cel dotarcie do „kolejnego miliarda” użytkowników spoza wielkich miast. Na razie zarządzający tą z kolei aplikacją chwalą się 350 mln korzystających miesięczne. Oczywistym kierunkiem dla firmy wydaje się integracja obu platform w taki sposób, by internetowi influencerzy wpływali na użytkowników Josha, reklamując produkty dostępne na Dailyhunt.

Kwietniowa runda finansowania świadczy o tym, że zarządzający „Instagramem dla Indii” przekonali po raz kolejny dużych graczy do poważnych inwestycji. Na zebrane ponad 805 mln dolarów około 425 mln wyłożył Canada Pension Plan Investment Board. Nowymi inwestorami stały się także inny kanadyjski fundusz emerytalny Ontario Teachers’ Pension Plan Board i nowojorski Luxor Capital. Swoje dołożyli także dotychczasowi udziałowcy, tacy jak belgijski Sofina Group i brytyjski Baillie Gifford. Uprzednio swoje pieniądze w biznes zdecydowały się włożyć Goladman Sachs oraz Google. Tak olbrzymie środki zostaną zainwestowane w dopasowanie algorytmów do kilkunastu indyjskich języków, tak by powiększyć bazę użytkowników i zwiększyć ich zaangażowanie na platformach. Mimo, iż pierwszy zysk platform spodziewany jest dopiero za dwa do trzech lat, spółka wyceniana jest już na ponad 5 mld dolarów.

Josh ma też swoją indyjską konkurencję. Po piętach depcze mu Moj, który wedle serwisu Bloomberg Quint prowadzi dyskusje w sprawie inwestycji 200 mln dolarów ze strony Google/Alphabet oraz singapurskiego Tamaseka.

Co z tego wynika dla polskich przedsiębiorców wiążących nadzieje z rynkiem indyjskim? Platformy zakupowe połączone z mediami społecznościowymi opartymi o materiały wideo już są coraz ważniejszymi kanałami sprzedaży w kraju. Ich znaczenie w Indiach będzie tylko rosło. Oparcie się na Instagramie, Twitterze czy Facebooku daje dostęp do publiczności w największych miastach. By skutecznie docierać do klientów na indyjskiej prowincji, gdzie mieszka zdecydowana większość posługujących się regionalnymi językami Indusów, warto wypróbować media społecznościowe, takie jak Josh, Moj czy Roposo. Wymaga to jednak tworzenia treści w językach regionalnych w oparciu o współpracę z miejscowymi influencerami oraz świadomości, że na indyjskiej prowincji mieszka w olbrzymiej większości publiczność wrażliwa na ceny produktów i usług.