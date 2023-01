Seul otwiera się na mieszkańców w Metaverse

Stolica Korei Południowej otworzyła pierwszy etap działalności Metaverse Seoul, wirtualnej rzeczywistości odwzorowującej funkcjonalności urzędu miejskiego. Według rządzących jest to pierwsze miasto na świecie, które podjęło tak śmiały krok w kierunku wirtualizacji.

Wedle doniesień portalu The Korea Times w poniedziałek 16 stycznia br. ruszyła pierwsza faza działalności Metaverse Seoul, wirtualnego odpowiednika urzędu miejskiego. Zadaniem platformy jest umożliwienie użytkownikom realizacji części spraw administracyjnych za pomocą internetu. Zdaniem twórców jej otwarcie wpisuje się w trend coraz większego zdigitalizowania przestrzeni publicznej i zwiększania dostępności usług państwa.

Urząd w wirtualnej rzeczywistości pozwoli załatwić wszystkie sprawy w aplikacji

Jak donosi Yahoo na pierwszym etapie użytkownicy będą mogli przenieść się do wirtualnej platformymiejskiej za pomocą dedykowanej aplikacji, a następnie mają możliwość poruszania się w niej za pomocą awatarów. W Metaverse Seoul mieszkańcy spotykają się z innymi członkami wirtualnej społeczności oraz mogą uzyskać odpowiedzi na pytania związane z podatkami, prowadzeniem biznesu, a także zasięgnąć porady od dedykowanych konsultantów dla młodzieży.

Obecnie mają oni do dyspozycji kilka przestrzeni. W jednej z nich użytkownicy mogą znaleźć się w wirtualnej kopii Seoul Sqeare, czyli placu naprzeciwko ratusza miejskiego. W jeszcze innym miejscu mieszkańcy mogą trafić do biura prezydenta miasta, w którym jest możliwość złożenia mu propozycji i pozostawienia pozdrowienia. Pozostałe przestrzenie dedykowane będą celom biznesowym oraz rozwiązywaniu potrzeb społecznych, jak chociażby wszelkiego rodzaju problemy najmłodszych. Platforma ta pozwala także na uzyskanie dokumentów urzędowych, jak chociażby dowód ubezpieczenia zdrowotnego, czy też personalny certyfikat identyfikacyjny.

Specjalny kodeks etyczny określi, jak zachowywać sę w metaversie

Działaniom użytkowników Metaverse Seoul przyświecać ma specjalny kodeks etyczny. Zgodnie z nim nie wolno będzie dotykać innych użytkowników, wulgarne słownictwo będzie automatycznie wyfiltrowane, a każdy będzie miał możliwość zaraportowania odbiegających od norm zachowań. Na kolejnych etapach wirtualna przestrzeń stolicy ma oferować usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami oraz inwestycjami zagranicznymi. Do jej budowy mogą zostać wykorzystane technologie blockchain, w tym kryptowaluty.

Według informacji portalu Forkast drugi etap, obejmujący wymienione wcześniej dodatki, ma zostać zakończony w 2024 r. Z kolei dwa lata później ma zostać uruchomiona trzecia i ostatnia faza projektu, w której to dzięki włączeniu do platformy zintegrowanych wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) możliwe będzie zarządzanie w niej infrastrukturą miasta. Jest to część planu Ministerstwa Nauki i Technologii Informatycznych, które w lutym 2022 r. zadeklarowało się do zainwestowania 180 mln dolarów w krajowy sektor rozwiązań metaverse.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma