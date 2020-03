Sharp wykorzysta fabrykę telewizorów do produkcji maseczek ochronnych

Japoński producent elektroniki użytkowej Sharp zapowiedział, że wykorzysta jedną ze swoich fabryk telewizorów do masowej produkcji maseczek ochronnych, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 - podała w poniedziałek agencja Associated Press.

Zakład w Kameyama w prefekturze Mie w środkowej części kraju zazwyczaj zajmuje się produkcją dużych paneli LCD i montażem telewizorów. Fabryka rozpocznie wytwarzanie maseczek pod koniec miesiąca z dzienną produkcją na poziomie 150 tys., docelowo ma to być 500 tys.

Jak podkreślił Sharp, zakład jest dobrze przygotowany do tej zmiany, ze względu na wysokie standardy czystości, wymagane przy produkcji wyświetlaczy elektronicznych. Koncern nie określił jeszcze planów dotyczących dystrybucji ani cen maseczek - zauważył serwis The Verge.

W Japonii maseczki ochronne są dość popularnym produktem, szczególnie w okresie zimowym, kiedy ludzie starają się w ten sposób zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Wybuch epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 spowodował jednak, że znalezienie ich w sklepach czy aptekach jest wyjątkowo trudne.

Jak wskazał Verge, w innych krajach, gdzie maseczki ochronne nie są tak często spotykane w tradycyjnych sklepach, przedsiębiorcy podnoszą ich ceny w internecie.

Jednocześnie serwis przypomniał apel amerykańskiego urzędu ds. zdrowia publicznego o to, by ludzie przestali wykupować maseczki ochronne. "Nie są one skuteczne w zapobieganiu ogółu społeczeństwa przed zakażeniem koronawirusem" - napisał na Twitterze główny chirurg USA dr Jerome Adams. Jak dodał, jednocześnie brak maseczek w służbie zdrowia, leczącej chorych pacjentów, może narazić na ryzyko całe społeczeństwo.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoby zdrowe powinny nosić maseczki ochronne tylko w sytuacji, kiedy zajmują się osobą z objawami mogącymi świadczyć o zakażeniu koronawirusem. W przypadku osób zakażonych, noszenie maseczki połączone z dokładnym i częstym myciem rąk może pomóc w spowolnieniu rozprzestrzeniania się choroby Covid-19.