Shopee znika z rynku. Allegro od razu zyskuje na giełdzie

Akcje Allegro drożeją w czwartek, 12 stycznia, najmocniej spośród spółek giełdowego indeksu WIG20 po informacji o tym, że Shopee - jeden z głównych konkurentów spółki na polskim rynku - zamierza wycofać się z naszego kraju.

W czwartek, około godz. 12.30 akcje Allegro drożeją o ponad 6 proc., do poziomu 30,9 zł za akcję, przy ponad 160 mln zł obrotów. Zarówno procentowy wzrost jak i obroty są najwyższe w indeksie grupującym 20 największych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kurs Allegro wynoszący prawie 31 zł za akcję jest najwyższym poziomem od początku kwietnia 2022 roku, czyli ponad 9 miesięcy.

Jak podała agencja Bloomberg, platforma e-commerce Shopee od 13 stycznia 2023 roku zamyka działalność w Polsce.

Informację potwierdziła firma na swojej stronie internetowej. "Z żalem informujemy, że platforma Shopee kończy działalność. Od 13 stycznia od godz. 23.59 możliwość składania zamówień zostanie wstrzymana" - podało Shopee Polska.

Shopee to największa platforma e-commerce działająca na rynku Azji Południowo-Wschodniej, założona w 2015 roku w Singapurze. Miesięcznie odwiedza ją średnio ponad 340 mln użytkowników. Polska była natomiast pierwszym europejskim rynkiem, na którym platforma zadebiutowała, miało to miejsce we wrześniu 2021 roku. Shopee przetrwało na polskim rynku zaledwie 1,5 roku.