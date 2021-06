Shoper idzie na giełdę. Maksymalna wycena spółki

Shoper chce w lipcu zadebiutować na głównym rynku GPW. Dostawca oprogramowania ułatwiającego szybkie uruchomienie sprzedaży w Internecie ustalił cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej na poziomie ceny maksymalnej, czyli 47 zł. Ostateczna liczba oferowanych w ramach IPO akcji wynosi 7.731.628. Wartość oferty to 363 mln zł.

Zakupy planowane

Czytaj: CDA uruchamia nowy serwis telewizyjny w Polsce Shoper liczy na perspektywę dynamicznego rozwoju e-commerce. W sytuacji, gdy lockdown zamyka sklepy stacjonarne, klienci coraz chętniej wybierają zakupy w Internecie. W raporcie poświęconym sektorowi e-commerce “Strategie, które wygrywają” PwC skupia się głównie na zagadnieniu Customer Experience, czyli projektowaniu przez sprzedawców doświadczenia zakupowego klienta. Eksperci zwracają uwagę, że jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy był napływ milionów nowych klientów do sklepów internetowych. Jak wynika z raportu, 85 proc. Polaków deklaruje, że nawet po zakończeniu pandemii nie zamierza zmniejszyć częstotliwości e-zakupów.Do klientów e-commerce dołączyło pokolenie 50- i 60-latków. Nowi e-konsumenci to głównie osoby, które przed pandemią nie kupowały w sieci lub robiły to sporadycznie. Grupę tę cechuje raczej mniejszy stopień zaufania, potrzeba kontaktu czy doradztwa zakupowego.Podobne wnioski płyną z badania przeprowadzonego jesienią ubiegłego roku na zlecenie platformy sklepów internetowych Shoper oraz firmy SMSAPI “Komunikacja sklepów internetowych”. Respondentów zapytano, co skłania ich do zakupu w danym sklepie. Zaraz po atrakcyjnej cenie wymieniali oni darmową dostawę, wygodne metody płatności, dostawy i zwrotów oraz pozytywne opinie w sieci, czyli aspekty pozwalające poczuć się w Internecie pewniej.– Cena wciąż jest ważna dla kupujących, ale to nie są już wyłącznie sprytni łowcy okazji, którzy dominowali w handlu online jeszcze dekadę temu. Raporty zwracają uwagę, że w sieci coraz mniej jest zakupów impulsywnych, a więcej planowanych. Dzisiejsi klienci chcą robić w Internecie normalne, codzienne zakupy, poszukują spersonalizowanej oferty. Chcą mieć poczucie, że sklep czy marka jest z nimi blisko – zauważa Artur Halik, Head of Sales w Shoper.Shoper dostarcza oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS. Z danych spółki wynika, że posiada około 45-proc. udział w rynku pod względem liczby obsługiwanych klientów. Wliczając sklepy sprzedawane na zasadzie private label, udział ten rośnie do około 57 proc.Spółka działa w modelu subskrypcyjnym, który pozwala na ustabilizowanie comiesięcznych wpływów. Umożliwia swoim klientom szybkie uruchomienie sprzedaży w Internecie. Świadczy też dodatkowe usługi, które można dokupić do abonamentu: wspiera integrację z kanałami płatności, wysyłkę towaru przez łączenie z brokerami paczek i dostawcami usług logistycznych, pomaga zintegrować usługi fakturowania itp.