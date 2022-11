SI i chmura medyczna mają wspomóc diagnostykę medyczną w Japonii

Konsorcjum Healthcare AI Platform Collaborative Innovation Partnership złożone w podmiotów publicznych i prywatnych w Japonii będzie pracować nad upowszechnieniem korzystania z chmury obliczeniowej i narzędzi wspomaganych przez sztuczną inteligencję w tamtejszej służbie zdrowia.

Nowe narzędzia mają wspomóc lekarzy w diagnozowaniu chorób.

Japonia boryka się z rosnącą liczby osób starszych i brakami na personelu medycznego i lekarzy na rynku pracy.

Projekt jest zakrojony na szeroką skalę.

Japonia uchodzi często za symbol zaawansowanych technologii. Znajduje to co prawda odzwierciedlenie w przemyśle, jednak w innych dziedzinach funkcjonowania państwa sytuacja wygląda dużo gorzej. Tak instytucje, jak i obywatele Japonii opornie przyjmują pewne nowinki techniczne. Ten stan doprowadził nawet do tego, że w digitalizacji pracy urzędów pomagały Japonii Indie - kraj – błędnie! -rzadziej kojarzony z cyfrową rewolucją.

Digitalizacja służby zdrowia ma służyć przede wszystkim mieszkańcom prowincji

Brak lekarzy jest odczuwalny nie tylko na wsi, ale też w mniejszych szpitalach. Szczególny niedobór ma dotyczyć radiologów. Ambicją Healthcare AI Platform Collaborative Innovation Partnership jest ułatwienie pracy lekarzy, a jednocześnie zapewnienie mieszkańcom prowincji jakości opieki porównywalnej z wielkimi miastami.

W skład konsorcjum wchodzi 14 podmiotów, w tym m.in. Hitachi, Mitsui, SoftBank, japońskie oddziały Microsoftu, IBM i Roche Diagnostics, a także Narodowe Centrum Zdrowia i Rozwoju Dziecka. Grupa chce w przyszłym roku budżetowym, który w Japonii zaczyna się 1 kwietnia, utworzyć spółkę świadczącą usługi diagnostyki medycznej. Co istotne- ze zbudowanych przez te firmy rozwiązań będzie można korzystać za pomocą strony internetowej, co stanowi jedną z głównych zalet chmury obliczeniowej i wyeliminuje potrzebę korzystania ze specjalnych terminali.

Japoński projekt zakrojony na szeroką skalę ma pomóc lekarzom

Zaangażowane szpitale mają dostarczać danych medycznych, koniecznych do rozwoju oprogramowania i trenowania algorytmów. Oferowany będzie szeroki wachlarz oprogramowania SI, m.in. w diagnostyce obrazowej oraz w rozpoznawaniu mowy dla dokumentacji medycznej. W ofercie znajdzie się również software firm spoza konsorcjum.

Placówki służby zdrowia będą mogły wybierać korzystanie z usług dotyczących konkretnych chorób i schorzeń. Jeśli szpital zdecyduje się na oprogramowanie do diagnostyki tętniaka mózgu, będzie przesyłać do chmury skany tomograficzne i inne dane, a SI obliczy prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Oczywiście ostateczna diagnoza pozostanie w gestii lekarza. Konsorcjum podkreśla zresztą, że oprogramowanie jedynie zmniejsza szansę przeoczenia schorzenia i nie zdejmuje odpowiedzialności z ludzi.

