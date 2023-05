Sieć 5G i drony z pomocą marynarzom w Singapurze

Firma telekomunikacyjna M1, operator Internetu 5G w Singapurze, zaoferowała we współpracy z Fullerton Health usługę wideo-konsultacji medycznej dla marynarzy. W razie potrzeby usługa będzie połączona z dostawą leków za pomocą dronów.

Serwis wystartuje w czerwcu bieżącego roku. Zastosowanie technologii 5G pozwoli na potrzebną łączność wokół wyspy. Rozwiązanie ograniczy czas i koszty związane z koniecznością transportu chorych na stały ląd, co jednorazowo kosztuje od 300 do 600 dolarów singapurskich (ok. 950 – 1900 zł).

Firma telekomunikacyjna M1 w Singapurze uruchomiła pod koniec kwietnia na wyspie Świętego Jana stację bazową morskiego 5G, której zasięg wynosi co najmniej 15 km. Do końca roku uruchomione mają być kolejne dwie stacje na Wyspie Bukom (Palau Bukom) i Latarni morskiej Raffles’a, zaś do 2025 r. dziewięć kolejnych. Zapewni to zasięg usługi 5G na obszarze wód singapurskich.

Sieć piątej generacji dzięki swojej przepustowości i szybkości pozwala na wielorakie zastosowania komercyjne i przemysłowe. Jednym z nich jest zapewnienie usług medycznych marynarzom na wodach Singapuru. Umożliwi to szybsze udzielenie pomocy chorym i poszkodowanym.

Zgodnie z zapowiedziami dr Waltera Lima, managera w Fullerton Health, marynarz będzie mógł uzyskać medykamenty lub środki opatrunkowe w ciągu maksymalnie 3 godzin od teleporady (w wypadkach nie wymagających hospitalizacji). Dodatkowo możliwe będzie wykupienie opasek medycznych dla marynarzy, które będą monitorować w sposób ciągły ich stan zdrowia, co pozwoli na jeszcze szybsze dostarczenie pomocy i zwiększenie bezpieczeństwa.

Morskie 5G pozwoliło firmie M1 na zwiększenie bezpieczeństwa marynarzy nie tylko w sensie medycznym, ale również poprzez udostępnienie usług nadzoru wideo i elektronicznego w czasie rzeczywistym. Przepustowość sieci pozwala na przesłanie dobrej jakości obrazu do bazy na stałym lądzie bez konieczności używania fizycznych nośników (kart pamięci). Daje to operatorom łodzi i statków większą kontrolę nad jednostkami, oraz pozwala lepiej zapewnić bezpieczeństwo załogi i sprzętu. Na razie usługi ograniczone są do wód singapurskich, jednak, jeżeli okażą się skuteczne, można spodziewać się wdrożenia ich również na innych mocno uczęszczanych akwenach.

