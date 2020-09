Sieć 5G niezbędna dla rozwoju gospodarki. Czas na polskie przyspieszenie

Jaki jest stan zaawansowania wprowadzania sieci 5G w Polsce i na świecie? Jakie korzyści powinna ona przynieść Polsce? Jakie są perspektywy, by jej rozwój u nas przyspieszyć? To tylko kilka z fundamentalnych pytań, na które starali się odpowiedzieć eksperci podczas dyskusji „5G - czas na cyfrowe autostrady" w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Z powodu pandemii, choć nie tylko, rozwój sieci 5G w Polsce generalnie nieco wyhamował. Zdaniem ekspertów powinno się to jak najszybciej zmienić.- Infrastruktura sieciowa to podstawa. Cyfrowe autostrady są kluczowe dla rozwoju gospodarki światowej. W czasie pandemii mieliśmy okazję zaobserwować, że bez dużych przepustowości - leżymy. Jeśli Polska szybko nie uruchomi nowych zasobów, to tzw. internet szerokopasmowy będzie historią, ale niewiele z tego wyniknie - powiedziała Anna Katarzyna Nietyksza, prezes zarządu Cloud Community Europe Polska.Czytaj: Polska właśnie potknęła się na 5G. Ale sieć zaczyna działać Stowarzyszenie, którym kieruje Anna Nietyksza, działa na rzecz tworzenia partnerstw, żeby mniejsze firmy szybciej mogły się rozwijać. Podkreśliła tę kwestię w kontekście możliwego zastosowania sieci 5G.- Jest ona potrzebna do rozwoju i przesyłu data centers, które są w chmurze, do rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji, e-medycyny, rozwoju gier, wirtualnej rzeczywistości itd. Rozwiązania są niesamowite! Bez tych dróg nic się nie zrobi - stwierdziła.Warto rynku pokazuje, że sektor cyfrowy przegania sektor tradycyjny. - Bez cyfrowych autostrad i sieci 5G nie zajdziemy daleko, dlatego dobrze byłoby, żeby aukcje w Polsce odbyły się jak najszybciej - zauważyła Anna Nietyksza.O tym, że obecne sieci w Polsce nadal nie są przygotowane do obsługi 5G mówił Jerzy Żurek - dyrektor Instytutu Łączności w Państwowym Instytucie Badawczym.- Żeby uruchomić nowe standardy, często trzeba zwolnić lub wyłączyć te funkcjonujące. Proces będzie rozłożony na wiele, wiele lat. W efekcie sieci komórkowe będą miały większe pojemności i zapewnią większe prędkości sieci. Bardzo ważnym elementem jest integracja standardów do jednej sieci. Po raz pierwszy dochodzimy do stanu, że sieci są w założeniu komplementarne - stwierdził Jerzy Żurek. - "Koniem roboczym" sieci 5G będzie LTE, ale musi mieć większe pojemności i prędkości - podkreślił, dodając, że to wszystko prowadzi do telekomunikacji nowej generacji.Sesję "5G - czas na cyfrowe autostrady” zorganizowano w czasie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Debatę prowadził dziennikarz Portalu Gospodarczego WNP.PL i Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” Paweł Szygulski.