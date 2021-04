Sieć 5G oparta na polskiej technologii ruszy w tym roku. IS-Wireless myśli o miliardzie dolarów

Firma IS-Wireless jeszcze w tym roku zamierza uruchomić co najmniej jedną sieć 5G opartą na polskiej technologii. Działające w segmencie Open RAN przedsiębiorstwo do 2024 roku planuje dojść do statusu jednorożca, czyli osiągnąć wartość przynajmniej 1 mld dolarów.

Od początku swej działalności IS-Wireless kładło duży nacisk na prace badawczo-rozwojowe, realizując m.in. zlecenia dla branży zbrojeniowej. Sławomir Pietrzyk podkreśla przy tym, że strategia przedsiębiorstwa zakłada wyprzedzanie procesów rynkowych tak, by móc oferować gotowe rozwiązania telekomunikacyjne już w momencie, kiedy gwałtownie zaczyna rosnąć na nie popyt.

Taniej i elastyczniej

Tak jest z siecią 5G, nad którą IS-Wireless pracuje już od niemal dekady. - Od roku 2012 jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w prace badawcze w zakresie 5G. Jako jedyna polska firma uczestniczymy w szeregu konsorcjów międzynarodowych - opowiada Pietrzyk. - To zaangażowanie w projekty badawcze już w roku 2012 daje nam ogromną przewagę nad konkurencją, bo wiemy, co może mieć szansę bycia implementowanym w fazie, która jest właśnie teraz. Dało nam to również możliwość przygotowania się do tego, co nastąpi. Te cykle są bardzo przewidywalne - chodzi o pozyskanie kapitału i zbudowanie dookoła siebie całego ekosystemu relacji tak, by w roku 2018 rozpocząć implementację rozwiązań sieciowych 5G.Firma nadal stara się wybiegać w przyszłość i w pracach badawczych zajmuje się też także problematyką łączności 6G.IS-Wireless celuje w wykorzystanie zyskującego na znaczeniu sposobu budowania sieci telekomunikacyjnych w modelu Open RAN. W odróżnieniu od Single RAN nie opiera się tu wszystkiego na jednym dostawcy sprzętu i oprogramowania, ale elastycznie korzysta z dostępnej na rynku oferty. IS-Wireless wytwarza oprogramowanie zapewniające działanie radiowej sieci dostępowej. Może je instalować na sprzęcie już posiadanym przez klienta lub na urządzeniach, które firma sama pozyskuje od wytwórców hardware’u.- Dotychczas operatorzy sieci komórkowych zaopatrywali się u dużych graczy i liczbę takich graczy można dosłownie policzyć na palcach jednej ręki. Takie firmy dostarczały cały zamknięty system w obszarze radiowej sieci dostępowej - mówimy tu o końcówkach radiowych i modułach do przetwarzania sygnałów. Można było kupić wszystko albo nic. To blokowało konkurencyjność i rozwój innowacji. Jeśli na przykład jeden dostawca miał ciekawe końcówki radiowe, a operator już używał sprzętu drugiego dostawcy, to nie mógł ich po prostu kupić - tłumaczy Aleksandra Chećko-Jelonek, menedżer produktu w IS-Wireless.- Obecnie rozwój technologii i standaryzacji umożliwia, aby właśnie mniejsze firmy specjalizowały się w węższych domenach i wspólnie tworzyły całościowy system, a operatorzy mogli elastycznie dobierać różne elementy zgodnie z ich potrzebami, wybierając z tych rozwiązań, które są dla nich najkorzystniejsze - dodaje.Firma celuje zwłaszcza w budowę prywatnych sieci i wykorzystanie potencjału 5G w przemyśle 4.0. W niektórych krajach, jak np. w Niemczech, fragmenty pasma 5G są dostępne dla lokalnych zastosowań komercyjnych, niezależnie od oferty dużych operatorów. Dzięki temu pojedyncze budynki, fabryki, parki technologiczne czy samorządy mogą budować łączność 5G na własne potrzeby.- W naszej ofercie są kompletne rozwiązania sieciowe 5G, w skład czego wchodzi oprogramowanie oraz sprzęt. Jest to kompletna sieć, którą klient, np. operator lub właściciel sieci prywatnej, może u nas zamówić. Może również zamówić usługę instalacji, skonfigurowania, zaplanowania takiej sieci - tłumaczy Sławomir Pietrzyk.

Sławomir Pietrzyk ocenia, że prywatne sieci czeka także intensywny rozwój w Polsce i liczy, że w zbliżającym się postępowaniu na zagospodarowanie częstotliwości pod 5G zostanie wyodrębniony również fragment pasma na prywatne zastosowania.



Podkreśla przy tym, że Open RAN jest nie tylko bardziej elastyczny od tradycyjnych rozwiązań, ale także tańszy. - Japoński operator Rakuten Mobile raportuje, że jeśli chodzi o rozwiązanie otwarte, czyli dokładnie takie, jakie chcemy zaoferować, zmniejsza CAPEX i OPEX o rząd 30-40 proc. w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem - mówi Pietrzyk.



Zastrzega jednak, że celem firmy nie jest konkurowanie ceną z tradycyjnymi dostawcami sieci. - My ich ogramy zupełnie gdzie indziej. Zaproponujemy taki model biznesowy, którego nie będą w stanie udźwignąć, nie będą w stanie w niego wejść - tłumaczy Pietrzyk. Jako przykład powiem, że sieć w modelu elastycznym może być dostarczana jako infrastructure as a service (IaaS), czyli w praktyce w abonamencie i to jest jeden z modeli, który rozważamy.Jednocześnie w kwestii pozyskiwania klientów i partnerów pod budowę prywatnych, lokalnych sieci - firma stara się nawiązać biznesowe relacje z wiodącymi operatorami telekomunikacyjnymi na polskim rynku. - Rozmawiamy z każdym i jest bardzo duże zainteresowanie - zapewnia prezes IS-Wireless.Firmie ma sprzyjać m.in. niepewność dotycząca pozycji na polskim rynku jednego z wiodących dostawców, jakim jest Huawei. Od dłuższego czasu pojawiają się obawy, że zmiany w prawie dotyczącym cyberbezpieczeństwa mogą skutkować wyeliminowaniem Chińczyków z polskiego rynku.- A jak zmniejsza się podaż, to rosną ceny. Dla operatorów jest to sytuacja bardzo niekomfortowa, więc szukają rozwiązań, które pozwolą wzmocnić pozycję negocjacyjną - zwraca uwagę Sławomir Pietrzyk. Dodaje też, że coraz bardziej widoczna jest skłonność do uniezależniania się od jednego wiodącego dostawcy sprzętu i oprogramowania, a to wszystko razem stwarza dodatkową przestrzeń do zaistnienia dla takich firm, jak IS-Wireless.Toteż firma z Piaseczna snuje śmiałe plany i do 2025 roku chce pokrywać 5 proc. światowego rynku Open RAN, czyli osiągnąć sprzedaż na poziomie około 160 mln dolarów.- Naszym celem do roku 2024 jest zostanie jednorożcem, czyli osiągnięcie wyceny miliarda dolarów. Uważamy to za bardzo realny cel - podsumowuje Sławomir Pietrzyk.