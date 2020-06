Sieć 5G Play do końca czerwca ma objąć zasięgiem 53 miejscowości

Sieć Play w technologii 5G do końca czerwca ma objąć zasięgiem 53 miasta i mniejsze miejscowości - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zasięgiem mają zostać objęte duże aglomeracje m.in.: Warszawa, Kraków, Wrocław oraz mniejsze miejscowości, np.: Augustów, Zakopane, Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Giżycko, Mrągowo, Kołobrzeg, Ustka i Władysławowo.

Sieć wykorzystuje pasmo 2.100 MHz.

W styczniu operator uruchomił po raz pierwszy usługi w technologii 5G na terenie Trójmiasta.

Jak podano w komunikacie, Play posiada obecnie ponad 8,1 tys. stacji bazowych, z których powyżej 40 proc. działa w standardzie tzw. 5G Ready zapewniając zasięg tej technologii ponad 50 proc. populacji Polski. 5G Ready to sieć w technologii LTE, która - jak twierdzi operator - będzie w stanie w przyszłości zostać szybko zmodernizowana do nowego standardu 5G.

Operator nadal deklaruje gotowość do udziału w aukcji częstotliwości tzw. pasma C, czyli zakresu 3,6 GHz, które posłużą do budowy sieci 5G.

20 maja prezes UKE Marcin Cichy wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia dotychczasowej procedury aukcyjnej, w wyniku wejścia w życie przepisów tzw. trzeciej tarczy antykryzysowej. Przepisy te skróciły również kadencję prezesa, która zakończyła się z końcem maja. Minister cyfryzacji Marek Zagórski - jak poinformował pod koniec maja w rozmowie z PAP - liczy na to, że nowe postępowanie selekcyjne, dotyczące rezerwacji częstotliwości z pasma 3,6 GHz pod 5G, zostanie ogłoszone do końca wakacji. Minister ocenia, że konkurs na nowego prezesa UKE i postępowanie selekcyjne mogą być prowadzone równocześnie. Obecnie obowiązki szefa urzędu pełni dotychczasowy zastępca prezesa, Krzysztof Dyl.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.