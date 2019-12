Sieć 5G to koło zamachowe polskiej gospodarki. O ile zawczasu pomyślimy o problemach

Polska gospodarka w przypadku sprawnego wdrożenia sieci 5G może zyskać do 2028 roku 63,2 mld zł - wynika z raportu "Sieć 5G w Polsce. Szanse i wyzwania", przygotowanego przez Pracodawców RP i firmę Accenture. Ostateczna skala korzyści zależeć będzie jednak między innymi od realizowanego modelu finansowania i budowy sieci.

Pokrycie dzięki partnerstwu

Stymulacja wzrostów

Problem nierównego dostępu

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest właśnie w trakcie zwalniania niezbędnych częstotliwości, a pierwsze ich aukcje przewidziano na 2020 rok. 9 grudnia rozpoczęły się konsultacje w sprawie rozdysponowania częstotliwości i mają potrwać do 10 stycznia 2020 roku. Do rozdysponowania przewidziano cztery rezerwacje, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca maja 2035 roku. Według założeń Ministerstwa Cyfryzacji przychody z aukcji do budżetu państwa mogą osiągnąć poziom 4-5 mld zł.Zwycięzcy aukcji będą zobowiązani do budowy co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze jednego miasta wojewódzkiego, wybranego spośród wskazanych miast, w terminie sześciu miesięcy od otrzymania rezerwacji. Ponadto będą musieli zbudować do końca 2023 roku co najmniej 250 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 wybranych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej dziewięć miast wojewódzkich.Dodatkowo do 2025 roku mają wybudować co najmniej 500 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.By móc w możliwie dużym stopniu wykorzystać potencjał sieci 5G i zarazem obniżyć koszty jej budowy, niezbędna jest zmiana przepisów limitujących dopuszczalne natężenia i gęstości pola magnetycznego (PEM). Obecne polskie regulacje pochodzą z 1984 roku i należą do najsurowszych w Europie. Przykładowo - maksymalne dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego wynosi 7 V/m, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca ograniczenie na poziomie 61 V/m. W przypadku gęstości polska norma wynosi 0,1 W/m.kw., przy 10 W/m.kw. w zaleceniach WHO.Tak ostre normy ograniczają zasięg istniejących już stacji bazowych i będą tym bardziej krepujące dla sieci 5G. Toteż w rządzie trwają prace legislacyjne nad zmianą tego stanu rzeczy, ale ich ostateczny efekt nie jest jeszcze wcale przesądzony. Do końca roku mamy poznać treść rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, które ustali nowe limity.- Skutkiem restrykcyjnych norm poziomów PEM w Polsce jest stosunkowo niska szybkość przesyłu danych przy użyciu sieci 4G oraz niski zasięg stacji bazowych, co spowodowało wyższe koszty wdrożenia tej technologii. Polscy konsumenci korzystają obecnie z najwolniejszego internetu 4G w całej Europie, pomimo że nakłady inwestycyjne operatorów telekomunikacyjnych w Polsce są w pełni zgodne ze średnią europejską, a nawet powyżej poziomu Węgier wiodących pod względem prędkości internetu - komentuje dr Aleksandra Suchorzewska z firmy Accenture.- Co więcej, w obecnym kształcie normy poziomów PEM nie pozwalają już na zwiększanie szybkości i ilości transferu danych w sieci 4G na większości terenów Polski. Zbliżenie norm poziomów PEM do standardów europejskich lub światowych pozwoli nie tylko wdrożyć sieć 5G, ale również istotnie zwiększyć możliwości istniejącej sieci 4G poprzez chociażby zwiększenie ilości sieci bazowych - dodaje.Wysokie koszty budowy sieci 5G każą zadać pytanie o dostępne źródła finansowania przedsięwzięcia. W przypadku częstotliwości 3,4-3,8 GHz oraz 26 GHz ciężar budowy będzie spoczywał raczej na barkach operatorów telekomunikacyjnych, którzy zakupią pasma. Za to w kolejnym etapie budowy 5G bardzo realnie wygląda perspektywa daleko posuniętego partnerstwa publiczno-prywatnego.- W miastach naturalna konkurencja między operatorami doprowadzi do tego, że 5G będzie na co drugiej latarni. Ale w obszarach mniej zurbanizowanych czy po prostu wiejskich, gdzie mimo korzystania ze środków unijnych, do teraz nie wszędzie zapełniono białe plamy, bez współpracy państwa i operatorów komercyjnych 5G nie będzie, bo nie będzie się to operatorom opłacać. Współpraca jest konieczna, jeżeli chcemy tą siecią pokryć cały kraj - ocenia Szymon Ruman, dyrektor sprzedaży w Exatelu, polskim operatorze telekomunikacyjnym i dostawcy usług z dziedziny cyberbezpieczeństwa.Chodzi o budowę sieci o częstotliwości 700 MHz, która miałaby zapewnić pokrycie całego terytorium kraju. Obecni na rynku czterej operatorzy telefonii komórkowej oraz należące do Skarbu Państwa Exatel i Polski Fundusz Rozwoju podpisały 28 października 2019 roku list intencyjny w sprawie utworzenia hurtowego operatora Polskie 5G, który zarządzałby infrastrukturą operującą na częstotliwości 700 MHz.Dzięki powołaniu Polskiego 5G zostałaby zintegrowana już istniejąca infrastruktura wielu operatorów.- Każdy z operatorów telekomunikacyjnych posiada dziś około czterech tysięcy masztów. Dla zbudowania pełnego pokrycia dla sieci 5G każdy z nich potrzebowałby dobudować jeszcze co najmniej drugie tyle. W przypadku, kiedy tę infrastrukturę zintegrujemy, czyli ona będzie dostępna dla wszystkich świadczących te usługi, to wtedy tych masztów trzeba by dobudować raptem po tysiącu - tłumaczy w "Rządowej ławie" WNP.PL minister cyfryzacji Marek Zagórski.- Mamy więc różnicę między 4 tys. a 16 tys. masztów, które trzeba by ewentualnie dobudować, żeby pokryć cały kraj - dodaje.Takie rozwiązanie ma charakter pionierski i być może będzie wymagało jeszcze konsultacji z Komisją Europejską.Dzięki odciążeniu na froncie częstotliwości 700 MHz operatorzy będą mogli skoncentrować większe środki na budowie sieci w pasmach 3,4-3,8 GHz oraz 26 GHz, czyli przede wszystkim w miastach i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.Plany w tym względzie są bardzo ambitne i wynikają także ze zobowiązań, które na kraje członkowskie nałożyła Unia Europejska. Do 2025 roku dostęp do technologii 5G ma być zapewniony na wszystkich obszarach miejskich i wszystkich głównych naziemnych szlakach transportowych.Autorzy raportu wyliczają liczne korzyści, które łączność 5G przyniosłaby dla takich dziedzin jak: administracja, ochrona zdrowia, mobilność, inteligentne miasta, cyfrowa transformacja przedsiębiorstw, przemysł wytwórczy, motoryzacja, logistyka, rozrywka, rolnictwo, handel, energetyka czy w końcu sama telekomunikacja.W przypadku tej ostatniej szansę dla operatorów na zwiększenie zysku stanowi choćby wykorzystanie parametrów technologii 5G do oferowania usług w oparciu o chmurę obliczeniową. Firmy telekomunikacyjne będą mogły same tworzyć i uruchamiać nowe usługi natychmiastowo, na żądanie klientów, w wielu rodzajach chmury - publicznej, prywatnej czy brzegowej.Związany z tym będzie także rozwój usług rozrywkowych. Analizy Komisji Europejskiej wskazują, że do 2025 roku sektor rozrywki i mediów wzrośnie dzięki 5G o 15,7 proc. Będzie to możliwe m.in. za sprawą oferowania w chmurze gier i filmów o jakości 4K a następnie 8K. Usługi te będą dostępne nie tylko domu i pracy, ale również w pociągu, samochodzie czy nawet metrze.Zyskać na tym może choćby prężnie rozwijający się polski przemysł gier wideo. Zwłaszcza że zwiększy się dostępność i funkcjonalność usług gry w chmurze, która ograniczy konieczność częstego wymieniania sprzętu na nowszy, by korzystać z najświeższych tytułów.Z kolei w energetyce łączność 5G pozwoli na większą niż obecnie skalę wykorzystywanie systemów zarządzania produkcja i dostawami prądu w sposób elastyczny, adaptujący się do potrzeb. Zbieranie danych do tego potrzebnych będzie znacznie prostsze. Sieci energetyczne staną się bardziej inteligentne, co przełoży się na wzrost ich efektywności. Według szacunków Komisji Europejskiej dzięki wdrożeniu 5G cały sektor energetyczny może w ciągu najbliższych sześciu lat zyskać na wartości o 14,4 proc.Sporo miejsca autorzy raportu poświęcają też ryzykom związanym z implementacją 5G. Na pierwszy plan wysuwają się te związane z cyberbezpieczeństwem. Przede wszystkim wraz ze zwiększaniem się liczby urządzeń przyłączanych, będzie też zwiększać się potencjalne pole rażenia cyberprzestępców. Szczególnie groźne w skutkach może być to w energetyce, ochronie zdrowia czy transporcie.Co więcej, rosnący poziom skomplikowania relacji między urządzeniami będzie utrudniał ich skuteczną ochronę.Wszystko to wiąże się też ze wzrostem potencjalnych zagrożeń dla prywatności użytkowników i prywatności danych.Istotny wydaje się również społeczny wymiar ryzyk. Jest niemal pewne, że sieć 5G nie będzie budowana w równym tempie na obszarze całego kraju. Jej budowa wiąże się z wysokimi kosztami. Szacuje się, że w skali Unii Europejskiej koszt budowy infrastruktury dla sieci 5G wyniesie 300-500 mld euro. Natomiast podwojenie liczby stacji bazowych w samej Polsce kosztowałoby 2,5-3 mld zł. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji ocenia, że liczba stacji będzie musiała wzrosnąć aż przeszło siedmiokrotnie.Operatorzy będą więc wdrażać 5G w pierwszej kolejności w najgęściej zaludnionych i najbardziej uprzemysłowionych miejscach, czyli tam, gdzie najszybciej będzie można uzyskać zwrot z inwestycji. To będzie jednak skutkowało nierównym dostępem do technologii, przez co będzie faworyzowało część mieszkańców Polski.- Nierównomierny dostęp będzie wynikał z przydzielenia częstotliwości operatorom komercyjnym, którzy będą podejmowali decyzje o ulokowaniu inwestycji w oparciu o przesłanki komercyjne - twierdzi Piotr Muszyński, doradca prezydenta Pracodawców RP ds. telekomunikacji.- Rozwiązaniem w tej kwestii może być nałożenie na operatorów w regulaminie aukcji na częstotliwości szczególnych obowiązków, w tym zrównoważonego budowania pokrycia siecią 5G oraz umożliwienie dostępu do częstotliwości - szczególnie w zakresie 3.4-3.8 GHz (tzw. C band) - lokalnym operatorom telekomunikacyjnym - dodaje.Występujące już nierówności społeczne w dostępie do informacji i szybkich łączy mogą się więc wręcz pogłębić. To z kolei może prowadzić do powstania gospodarki dwóch prędkości łącza internetowego. Według autorów raportu oznacza to, że nawet jeśli w dłuższym horyzoncie czasowym wszyscy obywatele uzyskają dostęp do łączy 5G o minimalnej prędkości, to i tak straty spowodowane wcześniejszą dysproporcją będą w praktyce nie do odrobienia. Temu problemowi mogłaby zaradzić więc skuteczna realizacja koncepcji powołania hurtowego operatora Polskie 5G.- Niezbędne może też okazać się aktywne wsparcie państwa zarówno w obszarze budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, jak i uruchamiania nowych usług tak, aby sieć rozwijana była systematycznie na terenie kraju, wraz z rosnącym popytem na usługi 5G - ocenia Aleksandra Suchorzewska.Według autorów opracowania niezwykle istotne jest oszacowanie oraz określenie zasad finansowania kosztów budowy infrastruktury 5G w Polsce przez państwo, firmy prywatne lub oba podmioty razem, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego."W przypadku tak dużych inwestycji, jak rozwój infrastruktury dla sieci 5G, kluczowym jest dokładne rozważenie korzyści i ryzyka związanego z przyjęciem każdego z możliwych scenariuszy finansowania" - przestrzegają."Sieć 5G jest szansą dla Polski, którą należy wykorzystać. Jest to również jedyny możliwy kierunek rozwoju, a zaniechanie prac w tym obszarze znacznie utrudni adaptacje innowacji przez polskie firmy, co osłabi tym samym ich potencjał konkurencyjny na rynku międzynarodowym" - konkludują autorzy raportu "Sieć 5G w Polsce. Szanse i wyzwania".