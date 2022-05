Sieć 5G w Polsce potrzebna od zaraz

Polska należy do ostatnich państw w Unii Europejskiej, w których nie rozstrzygnięto przetargów na rozbudowę sieci 5G. Telekomy ciągle czekają na rozpoczęcie procedury... Nowa technologia to nowe możliwości nie tylko dla klientów indywidualnych, ale przede wszystkim dla biznesu i przemysłu.

Sieć 5G powinna poprawi jakość i prędkość przesyłania danych.

Dla przemysłu powstanie piątej generacji sieci komórkowej oznacza utrzymanie konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.

Zwalniane obecnie pasmo 700 MHz trzeba rozdysponować i jak najszybciej wykorzystać.



5G jest najnowszą technologią piątej generacji sieci komórkowych. Działa z wykorzystaniem fal radiowych na wysokich częstotliwościach, a także podłączenia do światłowodów, które są używane do transmisji danych pomiędzy działającymi nadajnikami. Zastępować będzie sukcesywnie rozwiązania w ramach 4G/LTE.

W Polsce już od kilku lat trwają przygotowania do procedury przetargowej na budowę sieci 5G. Ciągle jednak pojawiają się przeszkody techniczne, formalne, organizacyjne - i telekomy czekają w blokach startowych na złożenie ofert. Jesteśmy już jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, w którym - zamiast rozmowy o budowie sieci - ciągle trwają rozmowy o tym, kiedy i komu zostaną przyznane częstotliwości.

- Ważne, by zdefiniować, o czym mówimy w przypadku 5G. To po prostu interfejs radiowy, przy czym najważniejsza różnica polega na wykorzystaniu i podzieleniu się z odbiorcą nie tylko głosem, ale i obrazem o znakomitej rozdzielczości. To właśnie tu upatrywane są największe, potencjalnie komercyjne zyski. Kontakt z klientem i oferowanie mu nowych usług pozwoli na zwiększenie oferty- - mówi prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Andrzej Dulka podczas panelu "5G" na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. - Dla mnie jednak ważne jest wykorzystanie dla potrzeb przemysłu, rolnictwa rozwiązań innowacyjnych. 5G będzie wtedy obecny, gdy przemysł zacznie go wykorzystywać do swoich potrzeb, a nie wtedy, gdy będzie na wszystkich dostępnych częstotliwościach

Obok korzyści dla klientów indywidualnych sieci komórkowych, najważniejsze powinno być przystosowanie się biznesu do nowych możliwości, jakie da przyszła technologia.

- Infrastruktura 5G pozwoli wejść w mechanizmy działania i struktury polskiej gospodarki. Dotychczas za mało stawiamy na automatyzację procesów i robotyzację. Jeśli udaje się wdrożyć rozwiązania wykorzystujące nową technologię, to szacuję, iż - mimo konieczności poniesienia wysokich kosztów początkowych - polska gospodarka zyska korzyści szacowane mnożnikiem razy sześć. Pandemia zmieniła nawyki i pokazała, że można inaczej organizować biznes; teraz impuls powinien przyjść ze strony nowej sieci. Obecnie, poza Polską, tylko 5-6 krajów nie ma przeprowadzonych przetargów na 5G. Przy czym wojna w Ukrainie powinna wskazać, jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci - przekazał Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

- Dyskusja na temat pilnego przeprowadzenia przetargu na 5G trwa już kilka lat. Przy okazji spotkań ludzi z branży telekomunikacyjnej i ekspertów podnoszona jest konieczność przyspieszenia działań i wszystko kończy się na tym, że wszyscy nadal czekają - powiedział prowadzący panel Paweł Szygulski z WNP.PL.

- Na koniec czerwca częstotliwość pasma 700 MHz zostanie zwolniona, zakończone zostaną przełączenia sieci telewizyjnych we wszystkich regionach w Polsce. Uważam, że trzeba to pasmo rozdysponować i dodatkowo maksymalnie je wykorzystać. Nawet pomimo pojawiających się informacji, że część północno-wschodnich obszarów Polski może być na tej częstotliwości zakłócana przez Rosję i Białoruś - wskazał prezes Emitela Andrzej Kozłowski.

I dodał, że powinniśmy wypracować skuteczne metody zabezpieczenia częstotliwości 700 MHz; to ostatni dzwonek - zagraniczna konkurencja nam ucieka.

- Jesteśmy w budowie sieci 5G spóźnieni o 3 lata. Musimy coś jak najszybciej zaproponować naszym klientom. My, nie czekając na rozstrzygnięcia przetargowe, przygotowujemy projekty przemysłowe. Zapotrzebowanie biznesu jest ogromne - podkreślił Andrzej Kozłowski.

Biznes czeka na wyniki przetargu, ale także poszukuje rozwiązań pozwalających budować własne, niezależne sieci.

- Do 2030 roku rynek prywatnych sieci komórkowych, wykorzystywanych w przemyśle europejskim, szacowany jest na 40 miliardów euro. Biznes oczekuje rozwiązań, które pozwolą na pełne bezpieczeństwo i uniezależnienie się od ogólnodostępnych sieci. Szczególnie teraz, kiedy okazało się, jak powszechne są cyberataki i możliwości włamywania się do systemów wewnętrznych. Małe, lokalne sieci kontenerowe mają ogromną przyszłość. W mojej ocenie - już teraz widać, że to nowy, obiecujący segment na rynku telekomunikacyjnym. Nie mówimy o modzie, tylko o konieczności! - skomentowała Anna Katarzyna Nietyksza, prezes Cloud Community Europe Polska.

Dla potrzeb sieci 5G potrzebna będzie infrastruktura i pomocny w tym może być Cellnex Polska.

- Jestem optymistą, jeśli chodzi o zaspokojenie popytu na infrastrukturę. Cellnex dysponuje obecnie około 15 tysiącami stacji w Polsce i ma zakontraktowanych kolejnych 6 tysięcy lokalizacji. Potrzeba to zdyskontować, bo wspólny dostęp do stacji obniża koszty, demokratyzuje biznes - powiedział Jacek Niewęgłowski, dyrektor Cellnex Poland

Przypomniał też, że ważne, aby pamiętać, że o pełnym pokryciu siecią telefonii komórkowej nie decydują przeszkody techniczne, tylko koszty. Aukcja na 5G i jej rozstrzygnięcie nie zrewolucjonizuje rynku - zrobią to sieci prywatne i dedykowane przemysłowe.

- Plany biznesowe budowy prywatnych sieci i każde takie wdrożenie będą musiały się opierać na rachunku ekonomicznym. Przy czym możliwe stanie się własne finansowanie lub współpraca z naszą firmą. Kwestie bezpieczeństwa, niezawodności i jakości sieci będą o wszystkim decydowały. Mowa jest o sieciach na terenie 0,8 do 2 kilometrów kwadratowych, może nieco większych, izolowanych od zewnętrznego świata. Już teraz rozwiązania 5G można w nich stosować - wyjaśnił Jacek Niewęgłowski.

Warto pamiętać, że podczas pandemii w 184 polskich powiatach przepustowość na łączach była niewystarczająca... Praca zdalna i podłączenie w jednym czasie setek tysięcy urządzeń odbiorczych pokazały, że trzeba szukać nowych, szybszych, bezpieczniejszych rozwiązań. Dlatego uruchomienie sieci 5G dałoby pozytywny efekt dla całej gospodarki.