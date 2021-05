Sieć 5G w Polsce to festiwal deklaracji i obietnic. Zamiast stacji bazowych rosną opóźnienia

Historia polskiej aukcji dla częstotliwości 5G sięga już ponad dwóch lat. Choć obietnic o szybkiej finalizacji przedsięwzięcia, niezbędnego do budowy sieci z prawdziwego zdarzenia, nie brakowało, to coraz więcej wskazuje na to, że kluczowego pasma 3,6 GHz nie uda się rozdysponować także w 2021 roku. A to oznacza brak miliardowych wpływów do budżetu i spore problemy z realizacją wytycznych Komisji Europejskiej.

Koronawirus w aukcji

Cyberbezpieczeństwo blokuje 5G, a termin się odsuwa

konsultacje publiczne - 44 dni,

ogłoszenie aukcji - 46 dni,

etap I aukcji - 21 dni,

zdalna aukcja - 24 dni,

etap II aukcji - licytacja - 15 dni,

postępowanie rezerwacyjne, czyli ostateczny rozdział częstotliwości z obydwu etapów - 30 dni.

Od początku plan był jasny - aukcja częstotliwości dla 5G miała zakończyć się w 2020 roku i to właściwie w jego połowie.- Postępowania aukcyjne bądź przetargowe - jeszcze nie ma ostatecznej decyzji w tym zakresie - rozpoczną się pod koniec roku. Zakładamy, że przydział pierwszych częstotliwości i wydanie decyzji zakończy się w połowie przyszłego roku - mówiła w sierpniu 2019 roku ówczesna wiceminister cyfryzacji Wanda Buk 27 sierpnia 2019 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej potwierdził zasadność deklaracji wiceminister. - Opublikowany przez nas wiosną harmonogram przewiduje, że zakończenie procesu dystrybucji częstotliwości 3,6-3,8 GHz nastąpi na przełomie czerwca i lipca 2020 roku. Tak, by w drugiej połowie przyszłego roku operatorzy mogli zacząć komercyjne wdrożenie 5G - poinformował wtedy Martin Stysiak, ówczesny rzecznik UKE.W listopadzie 2019 roku minister Marek Zagórski oznajmił wręcz, że w związku z aukcją w 2020 roku do budżetu państwa powinno trafić 4-5 mld zł, co było zbliżoną kwotą do prognozowanych wiosną 2019 roku przez Ministerstwo Finansów 3,5-5 mld zł. - Te środki wpłynęłyby do budżetu jeszcze w 2020 r. - zadeklarował Zagórski.Czytaj również: Z aukcji częstotliwości 5G w 2020 r. do budżetu może trafić 4-5 mld zł Do pewnego momentu wydawało się, że plany te, przynajmniej w kwestii harmonogramu, są rzeczywiście osiągalne. Co prawda nad polskim 5G wisiało ciągle widmo wykluczenia z budowy sieci chińskich dostawców, zwłaszcza firmy Huawei, a rząd zdawał się nie mieć pomysłu, jak rozwiązać ten problem, ale UKE rzeczywiście robił postępy w pracach nad aukcją.9 grudnia 2019 roku UKE rozpoczął postępowanie konsultacyjne w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G, a niecałe trzy miesiące później - 6 marca 2020 roku - rozpisał aukcję, w której pasmo 3,6 GHz podzielono na cztery bloki o cenie wywoławczej 450 mln zł za każdy z nich. Zwycięzcy aukcji mieli za zadanie w ciągu czterech miesięcy wybudować 10 stacji bazowych 5G w jednym mieście wojewódzkim oraz 300 stacji do końca 2023 r. i 700 takich stacji do końca 2025 r.Patrz też: UKE ogłosił aukcję związaną z rozwojem sieci 5G w Polsce Aukcję ogłoszono w dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce i ta zbieżność czasowa miała w następnych miesiącach zaważyć na przebiegu aukcji. Po kilku tygodniach, właśnie ze względu na rozwój pandemii, Prezes UKE zawiesił postępowanie. Krok ten wywołał wątpliwości od strony prawnej, które podniosło Ministerstwo Cyfryzacji. Postanowiło więc unieważnić postępowanie oraz dokonać zmian w samym Urzędzie.Do tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadzono więc przepis powodujący wygaszenie kadencji prezesa UKE Marcina Cichego. 20 maja 2020 roku podpis pod nowymi przepisami złożył prezydent Andrzej Duda i tym samym rozpoczął się dwutygodniowy okres wygaszania. Tego samego dnia, zgodnie z nowym prawem, wszczął on z urzędu postępowania w sprawie unieważnienia aukcji.Wszystko trzeba więc było zacząć od nowa. Jeszcze w sierpniu 2020 roku Wanda Buk deklarowała, że nowa aukcja ruszy po wakacjach, ale nic takiego się nie stało. Ze stanowiskiem pożegnała się za to w tym czasie sama Wanda Buk, przechodząc do zarządu Polskiej Grupy Energetycznej.W UKE z kolei trwał stan tymczasowości, który zakończył się dopiero 18 września 2020 roku, kiedy to stanowisko prezesa objął Jacek Oko.Po unieważnieniu wiosennej aukcji w Ministerstwie Cyfryzacji postanowiono kompleksowo uregulować kwestie związane z cyberbezpieczeństwem sieci 5G. To m.in. temu miała służyć nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której projekt zaprezentowano w sierpniu 2020 roku.Spotkał się on z ostrą krytyką wielu organizacji branżowych. Pojawiły się m.in. obawy, że nowe prawo daje narzędzie do zupełnego wykluczania wybranych dostawców sprzętu z polskiego rynku telekomunikacyjnego.Jednocześnie stało się jasne, że przed ustaleniem ostatecznej treści nowelizacji nie ma co myśleć o przeprowadzeniu aukcji 5G. Po wakacjach w rządzie zaczęto mówić o rozpisaniu aukcji do końca 2020 roku, a gdy koniec ten zaczął się zbliżać, pojawił się temat połowy 2021 roku.Aktualnie obowiązujące rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie mówi o rozdzieleniu częstotliwości w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Pod koniec ubiegłego roku pojawił się jednak projekt rozporządzenia zmieniający tę datę na 27 sierpnia. Teraz jest już właściwie pewne, że trzeba będzie sporządzić kolejny dokument - z jeszcze odleglejszą datą. Tak przynajmniej wynika z harmonogramu, który przygotował UKE.- Jeżeli popatrzymy na harmonogram, to - składając te wszystkie elementy krok po kroku, bo to jest sekwencja - dochodzimy do 180 dni całego procesu aukcyjnego. To minimalny okres od ogłoszenia konsultacji do możliwej decyzji rezerwacyjnej - powiedział 18 marca na sejmowej komisji Jacek Oko.Minimalny okres, a więc nie jest wcale wykluczone, że postępowanie zajmie więcej czasu. Na cały proces związany z rozdziałem częstotliwości składać mają się następujące elementy:Razem daje to rzeczywiście 180 dni. Jeśli nawet weźmiemy pod uwagę taki termin, to obecnie możemy mówić o rozdysponowaniu częstotliwości najwcześniej na początku listopada 2021 roku.Prezes UKE wprost uzależnia rozpoczęcie aukcji od przyjęcia przez Radę Ministrów wspomnianego już projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.- Ponieważ jest to bardzo mocno związane z elementem bezpieczeństwa i jest tam duża część wytycznych związanych z jego zapewnieniem, w związku z toczącymi się pracami nad ustawą, dążymy do synchronizacji i ustaliliśmy jako synchronizację przyjęcie ustawy przez Radę Ministrów - poinformował Jacek Oko.- Propozycja uspójnienia procesu prac nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i prac nad aukcją wynika z tego, żeby zapewnić większą pewność w tym zakresie operatorom, którzy będą startowali w postępowaniu aukcyjnym, natomiast to nie oznacza, że będziemy czekać na przyjęcie i uchwalenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - oznajmił na posiedzeniu sejmowej komisji minister Marek Zagórski.Kiedy może do tego dojść? Z wypowiedzi ministra już od kilku miesięcy wynika, że nie jest to już długa perspektywa.- W momencie przyjęcia tej ustawy przez Radę Ministrów jednocześnie prezes UKE będzie miał podstawy do uruchomienia aukcji. Przyjmujemy, że uda się to zrobić jeszcze w styczniu - taką deklarację Marek Zagórski złożył w wywiadzie dla „Rządowej Ławy” portalu WNP.PL w połowie stycznia 2021 roku - W tej chwili ustawa jest po rozpatrzeniu przez Komitet Stały Rady Ministrów, więc to kwestia 2-3 tygodni, kiedy będziemy mieli ustawę przyjętą przez rząd - oznajmił z kolei 18 marca na sejmowej komisji.W pierwszym tygodniu maja wciąż nie widać jednak finiszu prac nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Pytanie o to, czy dotrzymamy unijnych terminów i do 2025 roku Polska będzie mieć pełnowartościową sieć dostępną przynajmniej w miastach oraz wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, staje się coraz bardziej zasadne.