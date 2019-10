Sieć 5G zrewolucjonizuje elektroniczną rozrywkę i to bardzo szybko

Leczenie na odległość czy rozwój autonomicznych aut to tylko niektóre z korzyści, jakie może przynieść nawet w ciągu najbliższych 5 lat upowszechnienie łączności 5G. Choć eksperci, media i firmy prześcigają się w ich omawianiu, oczekiwania konsumentów są znacznie bardziej przyziemne. Najnowsze badania IBM wskazują, że ponad 57 proc. ludzi liczy, iż 5G da im przede wszystkim nieograniczony dostępu do filmów i seriali w 4K.

Jednym z liderów europejskiego rynku jest także Polska. PayPal i SuperData oszacowały liczbę unikalnych widzów w 2018 roku na ponad 900 tys., a wartość polskiego e-sportu osiągnęła 11,5 mln dolarów.- E-sport oraz gry w chmurze przyciągają większą liczbę odbiorców niż inne platformy do grania ponieważ platformy mobilne bezproblemowo integrują się z mediami społecznościowymi, umożliwiając nowe formy interakcji dla graczy i widzów - uważa Rob van den Dam.- Odzwierciedlają to wyniki naszego badania. eSport przykładowo staje się coraz popularniejszy wśród osób między 26. a 35. rokiem życia. Zaś największym zainteresowaniem cieszy się wśród osób należących do klasy średniej. Ponad 70 proc. konsumentów z tej grupy interesuje się e-sportem - dodaje.Jak czytamy w raporcie, entuzjaści cyfrowych zmagań doskonale rozumieją możliwości sieci 5G. Szybkość i opóźnienie to największe problemy w branży gier online i e-sportu i za możliwość ich ograniczenia ponad 54 proc. ankietowanych byłoby w stanie zapłacić dodatkowe pieniądze, i to bez wahania. Ponad 77 proc. graczy uważa sieci 5G za fundamentalne dla rozwoju ich hobby i całego rynku.Mariaż sieci 5G i branży gamingowej to jednak trend ważny nie tylko dla graczy. Z najnowszych analiz firmy GlobalData, przedstawionych w raporcie "Decoding the eGaming and eSports ecosystem for Telecoms" wynika, że telekomy odegrają kluczową rolę w rozwoju branży gamingowej i e-sportu. Operatorzy telekomunikacyjni będą swoje oferty uzupełniać o usługi skrojone specjalnie pod graczy mobilnych. Przełoży się to oczywiście na ich wyniki i finanse całej branży. GlobalData prognozuje, że rynek gamingowy do 2025 roku będzie wart ponad dwa razy więcej niż w 2018 roku.- Wraz z kolejnymi ogłoszeniami Google, Microsoftu czy ostatnio Apple’a,branża gamingowa coraz bardziej ewoluuje w stronę modelu usługowego opartego na chmurach. Gry w chmurze to korzyść zarówno dla użytkowników końcowych, jak twórców i sprzedawców. Z jednej strony gracz nie musi już wydawać ogromnych pieniędzy na nowy sprzęt czy fizyczne nośniki z grą. Z drugiej strony, dostawcy mogą znacznie zwiększyć swój zasięg rynkowy. Nie muszą ograniczać się tylko do posiadaczy konsol czy pecetów - przekonuje Sergej Gavrilov, analityk ds. rynku telekomunikacyjnego w GlobalData.Jego zdaniem telekomy staną się prawdziwym łącznikiem miedzy dostawcami a finalnymi użytkownikami.Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.Zgodnie z polskimi planami do 2020 roku sieć 5G powinna działać w naszym kraju przynajmniej w jednym mieście, do 2025 roku zaś ma zostać uruchomiona we wszystkich największych miastach kraju. Ma być też rozwijana wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych oraz w tzw. skupiskach publicznych, czyli np. na dworcach kolejowych czy lotniskach.