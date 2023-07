Sieci 2G i 3G przechodzą do historii. To może skomplikować nam życie

Pora pożegnać dobrze znaną i powszechnie używaną sieć 2G i 3G. Muszą one zrobić miejsce dla nowyszych i szybszych technologii. To pożegnanie może być jednak bolesne dla wielu użytkowników urządzeń.

Dotychczas sieć 2G (czyli GPRS, GSM) była powszechnie wykorzystywana w wielu urządzeniach w tym w zdalnie sterowanych bramach, bankomatach, licznikach energii, terminalach płatniczych czy lokalizatorach samochodowych.

Sieci 2G i 3G mają zwolnic miejsca nowym technologiom opartych na sieciach 4G, 5G i LTE

W Europie proces wygaszania sieci 2G i 3G, które funkcjonują już odpowiednio od 1997 i 2005 roku, ma następować w ciągu kilku najbliższych lat. Największe sieci komórkowe w Polsce również podjęły się stopniowego ich wygaszania. Polkomtel planuje zakończyć ten proces do 2027 roku, podczas gdy Orange zamierza wyłączyć 3G do końca 2025 roku, a 2G do 2028 roku.

Główną przyczyną odchodzenia od technologii 2G i 3G jest rozwój nowych technologii 4G, 5G i LTE, którym trzeba zwolnić miejsce. Jednakże ten proces może być problematyczny, czego dowodem są doświadczenia Szwajcarii, która całkowicie wygasiła system 2G. W konsekwencji wszystkie urządzenia do monitorowania pojazdów, korzystające z technologii GPS, musiały być wymienione.

Wyłączenie starych sieci, w szczególności 2G, może być problematyczne ze względu na powszechność jej użycia i niezawodność

- Wyłączenie sieci 2G i 3G będzie miało swoje niekorzystne konsekwencje w wielu branżach, w całej Europie – mówi Paweł Turniak, dyrektor ds. systemów GPS w Seris Konsalnet. – Przykładem są urządzenia telematyczne zamontowane w pojazdach, potocznie nazywanych „urządzeniami GPS”, które korzystają z tych sieci do przesyłania danych. Jeśli sieć, na której bazuje urządzenie, zostanie wyłączona, urządzenie przestanie działać. W skali Europy są to miliony urządzeń w samych tylko samochodach.

Według przedstawicieli firmy Seris Konsalnet sieć 2G była z nami tak długo, od 1997 roku, ponieważ był to system dobrze zharmonizowany, działający przy różnym ukształtowaniu terenu, również w górach. Ponadto, służył on do obsługi prostych urządzeń elektronicznych.