Siedem nowych funduszy zainwestowało ponad 800 mln zł w startupy

Siedem nowych funduszy zainwestowało 816 mln zł w startupy, co oznacza, że portfel PFR Ventures liczy obecnie 30 zespołów, które posiadają 4 mld zł na inwestycje w innowacyjne spółki - poinformowała w czwartek spółka.

Jak czytamy, wśród nowych funduszy znalazły się: Avia, FundingBox Deep Tech Fund, Icos Capital Fund, Movens Capital, Oxx, SMOK Ventures oraz YouNick Mint VC. Każdy z nich - jak zaznacza PFR Ventures - posiada inną strategię inwestycyjną i będzie finansował przedsiębiorstwa na różnych fazach rozwoju: od pomysłu na kartce papieru po spółki pragnące wejść na zagraniczny rynek.

"Uruchomienie kolejnych funduszy VC to jeszcze więcej start-upów z Polski, które otrzymają wsparcie niezbędne do ich rozwoju. Jest ono dostępne również obecnie i mimo problemów wywołanych przez pandemię, start-upy mogą stale liczyć na finansowanie" - powiedziała cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Z kolei cytowany prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zaznaczył, że 2019 rok był rekordowy pod względem ilości kapitału zainwestowanego na polskim rynku VC, a udział funduszy uruchomionych z Grupą PFR wyniósł około 13 proc. Dodał też, że liczy na to, że w 2020 r. udział ten będzie jeszcze większy, choć oczywiście nie dominujący. "Już teraz mamy dobre sygnały z rynku, w postaci kolejnych, wysokich rund z udziałem naszych funduszy. W tym momencie na rynek wchodzi kolejnych 7 graczy w barwach PFR" - skomentował.

Napisano, że nowe fundusze od PFR Ventures pozyskały ponad 305 mln zł i jest to kapitał, który pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Pozostałe 511 mln PLN - jak wskazano - to zaangażowanie inwestorów prywatnych. "Tym samym, PFR Ventures alokował już prawie 70 proc. swoich środków" - napisano. Zaznaczono, że dwa z funduszy (Avia oraz Icos Capital Fund) to inwestycje zrealizowane wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

"Szacujemy, że w 2020 uruchomimy jeszcze około 10 kolejnych zespołów. Równolegle koncentrujemy się na maksymalnym udrażnianiu procesu inwestycyjnego w spółki. Pomiędzy kwietniem 2019 a styczniem 2020 nasze fundusze przeanalizowały ponad 300 projektów i zainwestowały w około 16 proc. z nich" - powiedział cytowany w informacji prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz. "Chcemy wysłać do rynku czytelny sygnał: udostępniliśmy funduszom środki, a teraz one mogą z łatwością dokonywać inwestycji".

W komunikacie zaznaczono, że trzy z nowych funduszy dokonały już pierwszych transakcji. "SMOK Ventures zainwestował w SmartHotel oraz ExitPlan, a OXX wspólnie z Kernett Partners zapewniły ponad 22 mln dolarów w rundzie A zebranej przez Codility. Aktywny był też fundusz CVC Icos, który w rundzie A wspólnie z EEC Magenta zainwestował w Reliability Solutions ponad 13 mln zł" - napisano.

Większość z nowych funduszy kierowana jest przez partnerów z międzynarodowym doświadczeniem. Jest to - jak wskazano - dodatkowa wartość dla naszego rynku, która zapewnia nam transfer dobrych doświadczeń z innych ekosystemów oraz gwarantuje dostęp do globalnego networku inwestorów.

PFR Ventures to spółka zarządzająca funduszami funduszy, które wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestuje w fundusze Venture Capital oraz Private Equity. Celem PFR Ventures jest zasilenie tym kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. Obecnie, PFR Ventures posiada ponad 50 funduszy w swoim portfelu, które dokonały ponad 250 inwestycji.