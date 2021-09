Siemens: polskie firmy zbyt mało inwestują w digitalizację

W polskich firmach produkcyjnych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstwach, proces transformacji cyfrowej przebiega zdecydowanie zbyt wolno. Opracowany przez Siemens Polska raport Digi Index wskazuje na potrzebę pilnych działań, zwłaszcza w obszarze zdobywania finansowania digitalizacji i dostępu do know-how.

Pytane o plany na przyszłość, polskie firmy wydają się dość wstrzemięźliwe. Zaledwie 13,3 proc. z nich jest zdecydowane zwiększyć wydatki na digitalizację w najbliższym roku. Najbardziej optymistyczne podejście prezentuje branża chemiczno-farmaceutyczna – tu aż 30 proc. firm chce zwiększać inwestycje w rozwiązania cyfrowe.Dominuje jednak tendencja utrzymania kosztów na wcześniejszym poziomie - zachowawczość w inwestycjach deklaruje aż 60 proc. badanych podmiotów. Co szczególnie alarmujące, 6,7 proc. firm z sektora machinery rozważa wręcz redukcję tych wydatków. W pozostałych badanych sektorach takie odpowiedzi praktycznie nie padają.- Digitalizacja to długi proces, oparty na stworzeniu strategicznej mapy rozwoju, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy. Obserwujemy duży wzrost zainteresowania współpracą z nami w formie ko-kreacyjnych warsztatów Digital Enterprise Workshop. W ich trakcie wspólnie z naszym partnerem tworzymy mapę drogową do cyfryzacji, w tym podwaliny pod budżety inwestycyjne. Jednocześnie dobieramy rozwiązania i narzędzia, które przyniosą firmie największe korzyści. Zdajemy sobie sprawę, że finanse to często kluczowa bariera. Dlatego oferujemy przygotowanie projektów cyfryzacji produkcji w nowym modelu biznesowym wraz ze współfinansowaniem tego procesu przez Siemens. Z drugiej strony widzimy, że firmy liczą też na fundusze publiczne - mówi Sebastian Lemieszek, digital transformation advisor w Siemens Polska.Chodzi m.in. o Fundusz Modernizacyjny dla 10 państw UE, w tym Polski, który ma wesprzeć modernizację systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej. Pomoże on w finansowaniu drogi państw UE do neutralności klimatycznej.W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 aż 30 proc. środków zostanie przeznaczone na cele związane z ochroną klimatu i transportem niskoemisyjnym, a 25 proc. – na wdrażanie innowacyjności, badania i rozwój. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na inwestycje strategiczne dla rządu i samorządów. Pod koniec roku powinny ruszyć pierwsze nabory wniosków w ramach regionalnych programów operacyjnych.- W marcu 2021 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 18,9 proc. w ujęciu rocznym. To jeden z największych wzrostów w historii pomiarów. Mimo imponujących wyników przemysłu, bez digitalizacji nie sposób w pełni skonsumować tego sukcesu – wskazuje Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.Firmy są świadome korzyści płynących z digitalizacji. Najczęściej wskazują na wzrost wydajności (35,3 proc.) i niższe koszty (34 proc.).Jako główną barierę postrzegają finansowanie (34 proc.) oraz brak wiedzy na temat opracowywania strategii i planu działania (16 proc.). Zatem korzystanie z różnych możliwości zarówno wsparcia finansowego, jak i w obszarze wymiany know-how, to dla firm szansa i konieczność.Z jednej bowiem strony przemysł musi funkcjonować zgodnie z normami unijnej polityki klimatycznej; z drugiej – polskie firmy uczestniczą we wspólnym rynku, na którym konkurencja będzie się nasilać. Odkładanie decyzji o digitalizacji oznacza pozostanie w tyle rywalizacji o utrzymanie pozycji na rynku i rozwój.