Siemens uruchamia sieć punktów druku 3D

Siemens ogłosił uruchomienie sieci punktów drukowania przyrostowego 3D. Oznacza to zakończenie fazy testów oraz pilotażowych produkcji i przejście do budowy globalnego ekosystemu, w którym zamiast czasochłonnych i drogich dostaw elementów mamy do czynienia z przesyłem danych i wytwarzaniem elementów na miejscu.