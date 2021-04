Simple przeszła przez 2020 rok suchą stopą dzięki usługom dla edukacji

Giełdowa grupa informatyczna Simple pozytywnie ocenia miniony, burzliwy rok. Przez kryzys udało się jej przejść suchą stopą dzięki nowym kontraktom w branży edukacyjnej. Firma osiągnęła w 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 45,16 mln zł, zysk netto wyniósł 4,86 mln zł, a EBIDTA ukształtowała się na poziomie 9,09 mln zł.

Inwestor strategiczny

Jak podkreśla prezes Rafał Wnorowski, historycznym wydarzeniem dla Simple jest pozyskanie w 2020 roku inwestora strategicznego. Jest nim holenderska grupa Total Specific Solutions - TSS EUROPE B.V., która w marcu 2021 roku objęła ostatecznie ponad 85 proc. akcji spółki.- Simple jest pierwszą firmą w Polsce, która została przejęta przez europejskiego potentata w branży IT. Dla całej Grupy Kapitałowej dołączenie do grupy TSS EUROPE jest ogromną szansą na dalszy rozwój, zdobywanie doświadczeń oraz możliwość zaoferowania naszym odbiorcom większego wachlarza produktów i usług – komentuje Rafał Wnorowski, prezes zarządu Simple.Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.W skład Grupy Simple wchodzą jednostki pośrednio i bezpośrednio zależne - z udziałem Simple S.A. w ich kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów: Simple Invest Sp. z o.o. (po 100 proc.), Simple Locum Sp. z o.o. (po 100 proc.), Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (68 proc. udziałów i 32 proc. głosów).Jednostki stowarzyszone to: Softeam Sp. z o.o. (50,24 proc. udziałów i 25,18 proc. głosów), EQ System Technology sp. z o.o. (19,51 proc. udziałów i głosów).