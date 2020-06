Singapur rozdaje sprzęt do śledzenia kontaktów międzyludzkich

Władze Singapuru zaczęły rozdawać mieszkańcom tokeny umożliwiające śledzenie kontaktów międzyludzkich i monitorowanie rozprzestrzeniania się Covid-19. Urządzenia trafią do mieszkańców, którzy nie posiadają lub nie korzystają ze smartfonów i nie mogą zainstalować aplikacji mobilnej.

Singapur zaczął rozdawać niektórym mieszkańcom specjalne urządzenia zawierające oprogramowanie TraceTogether oparte na technologii zbliżeniowej Bluetooth, które umożliwi monitorowanie kontaktów użytkownika. Tokeny wyprodukowane zostały przez singapurską firmę elektroniczną PCI, która jak dotąd dostarczyła 300 tys. urządzeń.

Tokeny przeznaczone są głównie dla osób starszych i obywateli, którzy nie posiadają lub nie korzystają z telefonów komórkowych i są alternatywą dla aplikacji mobilnej opracowanej przez lokalne władze. Każde urządzenie posiada unikalny kod QR i baterię, wystarczającą na 9 miesięcy użytkowania. Urządzenia wymieniają sygnały z tokenami należącymi do innych użytkowników lub z aplikacjami TraceTogether zainstalowanymi na smartfonach mieszkańców i na podstawie zebranych danych informują, czy użytkownik miał kontakt z osobą zakażoną Covid-19. Jeśli oprogramowanie potwierdzi, że do takiego spotkania doszło, z użytkownikiem skontaktują się służby odpowiedzialne za monitorowanie pandemii, które ściągną potrzebne dane zapisane w tokenie.

Zarówno aplikacja, jak i urządzenia zawierające oprogramowanie TraceTogether krytykowane są za to, że naruszają prywatność użytkowników i umożliwiają inwigilację mieszkańców. Władze Singapuru odrzucają te zarzuty, argumentując, że po pierwsze system opracowany został w taki sposób, że nie posiada GPS, nie może więc służyć do śledzenia lokalizacji mieszkańców, a po drugie wszelkie zgromadzone na nim dane są szyfrowane i przechowywane na urządzeniu maksymalnie przez okres 25 dni, zaś zdalny dostęp do informacji jest niemożliwy, ponieważ tokeny nie są połączone z siecią.

Aplikacja mobilna TraceTogether została udostępniona mieszkańcom Singapuru w marcu i jak dotąd zainstalowało ją ok. 2,1 mln mieszkańców.