Singapurska aplikacja do śledzenia kontaktów obowiązkowa dla uczniów

Od grudnia w Singapurze uczniowie powyżej 7 r.ż, zobowiązani będą do korzystania z krajowego narzędzia do śledzenia kontaktów międzyludzkich podczas pandemii COVID-19. Rozwiązanie dostępne jest w formie aplikacji mobilnej na smartfony lub w postaci tokenów.

Singapurska aplikacja TraceTogether oparta jest na technologii bezprzewodowej Bluetooth, która pozwala odnotowywać kontakty pomiędzy użytkownikami oprogramowania. Od grudnia korzystanie z niej będzie obowiązkowe dla uczniów powyżej 7 r.ż., którzy powinni zainstalować aplikację na swoich telefonach lub, w sytuacji kiedy jest to niemożliwe, zaopatrzyć się w specjalne bezpłatne tokeny łączące się z Bluetooth. Urządzenia przenośne rozdawane są za darmo m.in. w lokalnych domach kultury.

Władze zapewniają, że w sytuacji, kiedy dziecko zapomni telefonu lub tokena, nie będzie odsyłane do domu. Uczniowie zachęcani są jednak do podpisywania urządzeń swoimi imionami, co ma ułatwiać ich identyfikację - zwłaszcza w sytuacjach, kiedy trzeba je będzie chwilowo odłożyć. Tokeny nie są wodoodporne, więc nie można z nich korzystać np. podczas lekcji wychowania fizycznego.

Urządzenia zintegrowane z aplikacją TraceTogether mają być obowiązkowe także w miejscach pracy, restauracjach i centrach handlowych. Władze Singapuru mają nadzieję, że dzięki temu uda im się skuteczniej śledzić rozprzestrzenianie się pandemii, a także zapobiegać ogniskom choroby zwłaszcza w ryzykownych miejscach, jak zatłoczone hotele lub kina.

Według specjalistów korzystanie z urządzeń przenośnych jest bezpieczniejsze dla prywatności użytkowników, zwłaszcza że dane przechowywane są jedynie w tokenie i regularnie kasowane. Informacje przesyłane są do ministerstwa zdrowia tylko w sytuacji, kiedy osoba zostanie pozytywnie przetestowana na obecność koronawirusa.