Singapurskie telekomy wybrały Nokię i Ericssona do budowy trzonu sieci 5G

Główne singapurskie firmy telekomunikacyjne zdecydowały się na powierzenie budowy najważniejszych elementów swoich sieci 5G w tym azjatyckim mieście-państwie europejskim dostawcom: Nokii i Ericssonowi - podaje agencja Reutera.

Joint venture M1 i StarHub wybrało Nokię do budowy radiowej sieci dostępowej (RAN) na potrzeby instalacji 5G w Singapurze. Fińska firma ma być także preferowanym dostawcą sprzętu telekomunikacyjnego na potrzeby sieci głównej i mmWave. Spółka nie wyklucza zarazem wykorzystania sprzętu chińskich producentów - Huaweia i ZTE - do innych zastosowań. W odrębnym komunikacie Singapore Telecommunications, inna firma telekomunikacyjna z licencją na budowę infrastruktury 5G w Singapurze, ogłosiła wybór Ericssona do budowy własnej sieci głównej, RAN i mmWave.

Na współpracę z Huaweiem przy budowie sieci 5G w Singapurze zdecydowała się z kolei australijska firma TPG Telecom. Informację taką podał singapurski minister łączności i informacji S Isvaran, podkreślając, że miasto-państwo "nie wykluczyło żadnego dostawcy" i pozostawiło ostateczną decyzję w tej sprawie samym telekomom. Władze postawiły firmom jedynie ogólne wytyczne kładące nacisk m.in. na bezpieczeństwo sieci.

Agencja Reutera wskazuje, że decyzje ws. singapurskiego 5G zapadały na tle sporów pomiędzy dwoma największymi partnerami handlowymi miasta-państwa: USA i ChRL. Waszyngton od ponad roku nawołuje sojuszników na całym świecie do wykluczenia chińskich dostawców z budowy infrastruktury 5G, wskazując przy tym na względy bezpieczeństwa. Podobnie uzasadniono także wpisanie koncernu Huawei w maju ub.r. na tzw. czarną listę amerykańskiego ministerstwa handlu.

Huawei nie odpowiedział na prośbę agencji o komentarz.

Sieć telekomunikacyjna nowej generacji (5G) ma charakteryzować się nie tylko szybszym przesyłem danych, ale też szeregiem nowych zastosowań. Technologia ta wskazywana jest jako kluczowa dla rozwoju m.in. pojazdów autonomicznych i łączących się z internetem, a także inteligentnych miast.

Singapur planuje objąć całe swoje terytorium własną siecią 5G do 2025 r.