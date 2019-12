Skazano mężczyznę, ktory próbował szantażować Apple'a

Na karę węzienia w zawieszeniu i prace społeczne skazał sąd w Londynie 22-latka, kótry próbowal szantażować koncern Apple twierdząc, że ma dostęp do milionów kont w usłudze iCloud - podal w piątek serwis BBC.

Mieszkaniec Londynu Kerem Albayrak przyznał się, że próbował szantażować Apple'a grożąc usunięciem danych z 319 milionów kont iCloud, jeśli nie dostanie kart upominkowych do iTunes o wartości 100 tys. USD (76 tys. funtów).

Dochodzenie wykazało jednak, że mężczyzna nie stanowił rzeczywistego zagrożenia dla systemów firmy. 22-latek został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu i 300 godzin pracy bez wynagrodzenia.

W marcu 2017 roku Albayrak wysłała maila do zespołu bezpieczeństwa Apple'a, twierdząc, że dysponuje dostępem do milionów kont użytkowników iCloud. Zamieścił także w serwisie YouTube wideo mające pokazywać, jak włamuje się na dwa takie konta i zagroził ich usunięciem oraz sprzedażą danych, chyba że Apple spełni jego żadania dotyczące kart iTunes. 22-latek oświadczył, że jest gotów przyjąć także kryptowalutę o wartości 75 tys. USD; potem zwiększył tę kwotę do 100 tys USD.

Firma Apple nie znalazła jednak dowodów, by doszło do jakiekogolwiek naruszenia bezpieczeństwa tych kont przez mężczyznę.

Brytyjska agencja zwalczająca m.in. cyberprzestępczość (NCA) ustaliła, że mężczyzna zebrał adresy e-mail i hasła, które wyciekły już wcześniej i sprawdzał, czy ktoś używał tego samego hasła także do swojego konta iCloud.