Składana Motorola Razr już w Polsce - na razie tylko u jednego operatora

Firma Motorola ogłosiła krajową premierę składanego smartfona Razr, przypominającego popularny niegdyś model telefonu z klapką. W Polsce urządzenie sprzedawane będzie w niewielkiej ilości i tylko we współpracy z operatorem Orange.

Urządzenie przypomina składany telefon z klapką o tej samej nazwie, który firma zaczęła sprzedawać w 2004 r. W Polsce ten sam model wiązany był z nazwą V3.

Motorola Razr dostępna będzie w Polsce w ograniczonej ilości. Nieoficjalnie PAP dowiedział się, że do kraju trafić ma ok. tysiąca sztuk urządzenia, a cena może dochodzić do 7,2 tys. zł. Wcześniej media informowały, że koszt Razr wyniesie ok. 1,5 tys. USD.

Rzecznik Orange Polska Wojtek Jabczyński na Twitterze wskazał zaś, że sprzedaż smartfona w Polsce rozpocznie się 6 lutego. Dodał, że telefon dostępny będzie wyłącznie w sieci Orange.

Powodem jest brak tradycyjnego gniazda SIM na wymienną kartę. Razr zastępuje je wsparciem dla technologii eSIM - wirtualnej karty kodowanej w oprogramowaniu po zeskanowaniu kodu QR. Obecnie Orange jest jedynym dostawcą tej usługi w Polsce, choć jej wprowadzenie w zeszłym roku zapowiedziały m.in. Play i T-mobile.

Sam telefon odmiennie do innych propozycji składanych urządzeń oferuje niewielkie rozmiary w trybie przenośnymi i funkcjonalny smartfon po otwarciu klapki. Z zewnątrz zamontowany został wyświetlacz "Quick View" o przekątnej 2,7-cala, pozwalający szybko odpowiadać na wiadomości tekstowe, odebrać połączenie, kontrolować odtwarzanie muzyki czy zatwierdzać płatności. Po rozłożeniu klapki telefon udostępnia użytkownikowi 6,2-calowy ekran OLED.

Smartfon wyposażono w starszy procesor Qualcomm Snapdragon 710. Urządzenie ma 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Aparat umieszczony z tyłu jednostki ma rozdzielczość 16 Mpx, a przednia kamera selfie - 5 MPx. Urządzenie działa na zeszłorocznym systemie operacyjnym Android 9 Pie, ma też czytnik linii papilarnych.