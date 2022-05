Skokowo rosnące koszty zjadły zyski Amiki

Amica odczuwa silną presją kosztową – mimo zwiększenia sprzedaży niemal całkowicie straciła zyski. W I kwartale 2022 roku wyniki brutto i netto skurczyły się do jednej dziesiątej zysków sprzed roku, co w części było wynikiem wysokiej bazy porównawczej.

Grupa Amica w pierwszym kwartale 2022 roku zwiększyła przychody o 5,9 proc. rok do roku, do 844 mln zł.

Wynik EBITDA zmalał o 54,5 proc., sięgając 27,9 mln zł.

Zysk netto zmniejszył się o 91,5 proc. i wyniósł 2,9 mln zł.

Grupa Amica w pierwszym kwartale 2022 roku zwiększyła przychody o 5,9 proc. rok do roku, do 844 mln zł. Podobnie jak cała branża, spółka istotnie odczuła skokowy wzrost kosztów, co mocno zmniejszyło osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe.

- W pierwszym kwartale 2022 roku ceny surowców, komponentów czy frachtu były bardzo wysokie, na nasze koszty wpływają też wyższe wynagrodzenia pracowników. Tymczasem przed rokiem, w pierwszym kwartale 2021 roku, bazowaliśmy jeszcze w dużej części na umowach z dostawcami, które były wynegocjowane w roku 2020, dzięki czemu nie odczuwaliśmy jeszcze znacząco presji kosztowej – mówi Michał Rakowski, członek zarządu grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Mocno odczuwalny wzrost cen

Podczas konferencji wynikowej Michał Rakowski stwierdził, że wzrost cen komponentów i materiałów był mocno odczuwalny w czwartym kwartale 2021 i ten skokowy wzrost przeniósł się też na pierwszy kwartał tego roku.

- Nie było możliwe tak szybkie przerzucenie kosztów na klientów, stąd spadki marżowości - stwierdził Michał Rakowski i dodał, że będzie to duży problem dla grupy w tym roku.

Wynik EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) zmalał o 54,5 proc., sięgając 27,9 mln zł, zysk brutto zmniejszył się o 91,4 proc., spadając do 3,9 mln zł, zaś zysk netto po podobnym spadku wyniósł 2,9 mln zł.

Czytaj także: Koszty uderzyły w zyski Amiki

- Ogólnorynkowe podwyżki cen sprzętów AGD próbują dogonić wzrost bazy kosztowej, ale ze względu na uwarunkowania rynkowe następuje opóźnienie w efektywności zmian cenników względem ponoszonych kosztów. To sprawia, że producenci AGD w naturalny sposób osiągają w takim okresie niższe marże. Pod tym względem rok 2022 będzie na pewno bardzo wymagający, tym bardziej że trudno oszacować finalne skutki wojny na terytorium Ukrainy - mówi Michał Rakowski i dodaje, że w tym roku firma będzie musiała co najmniej o 5 proc. podnieść ceny swoich wyrobów.

Spadek na Wschodzie, wzrost na Zachodzie

Na rynku zachodnim grupy Amica uzyskała wzrost przychodów o 5,7 proc., do 366 mln zł. Największe wzrosty uzyskano w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, skąd w sumie przychody wzrosły o 20 mln zł kwartał do kwartału.

Na rynku polskim grupa uzyskała dwunastoprocentowy wzrost przychodów, do 213 mln zł.

Trzeci pod względem wielkości rynek wschodni odnotował spadek o 2,6 proc., do 113 mln zł.

Michał Rakowski wyjaśnił, że w marcu tego roku rynek ukraiński praktycznie zamarł, obecnie jednak powoli zaczyna się odradzać. Na rynku rosyjskim trwa wyprzedaż zapasów magazynowych, które w końcu ubiegłego roku miały wartość 70 mln zł. Po znacznym wzroście sprzedaży w marcu wartość magazynów w Rosji spadła do 30 mln zł, zaś na koniec maja zmniejszyła się o około 30 proc.

Czytaj także: Amica podniosła ceny. To nie ostania podwyżka w tym roku

Rynek skandynawski zwiększył sprzedaż o 32,2 proc. i przychody z niego wzrosły do 76 mln zł. Trzydziestoprocentowy spadek zanotował natomiast rynek południowy, skąd przychody spadły do 38 mln zł, co było wynikiem spadku sprzedaży w Rumunii i Bułgarii.

Poprawa przepływów finansowych

Michał Rakowski przekonuje, że na koniec marca 2022 roku wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na bezpiecznym poziomie, a grupa Amica wykazała blisko 63 mln zł środków pieniężnych.

- W minionym kwartale, pomimo nieporównywalnych zysków, zaksięgowaliśmy porównywalne rok do roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w głównej mierze były wypadkową znacznej redukcji należności i zobowiązań. Z kolei patrząc na całkowity cash flow, to o ile przed rokiem był na poziomie minus 38 mln zł, o tyle w pierwszym kwartale br. było to 2,5 mln zł na plusie - wskazuje.

Jednocześnie Amica kontynuuje swoją działalność społeczną, która od wybuchu wojny za wschodnią granicą w dużym stopniu koncentruje się na pomocy uchodźcom, w tym rodzinom swoich ukraińskich pracowników. Do tej pory firma zorganizowała zakwaterowanie dla blisko 50 osób, a także systemowe wsparcie, które umożliwi im szybką adaptację do nowego otoczenia. Firma realizuje na dużą skalę darowizny sprzętu AGD, a dzięki zaangażowaniu swoich pracowników, wysłała do magazynu pod Lwowem środki opatrunkowe i produkty pierwszej potrzeby dla kobiet i dzieci.