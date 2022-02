Skriware odnotował rekord i chce zadebiutować na głównym rynku GPW

Skriware, spółka działająca na globalną skalę w branży edtech, osiągnęła w 2021 r. rekordowe wyniki. Przychody wzrosły w ujęciu rocznym ponad 12-krotnie do 12,1 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 2,7 mln zł, co oznacza przekroczenie progu rentowności. Skriware zamierza na przełomie 2022 i 2023 r. przeprowadzić ofertę publiczną akcji i zadebiutować na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Poprzedzi to runda pre-IPO przeprowadzona we współpracy z DM INC.

Skriware dostarcza dzieciom dukację, dopasowaną do potrzeb XXI wieku, która łączy rozwój kompetencji miękkich i technicznych bazując na interdyscyplinarnej metodologii nauczania STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

To wszystko jest możliwe dzięki autorskiemu laboratorium edukacyjnemu SkriLab, które oparte jest na druku i modelowaniu 3D, robotach edukacyjnych, narzędziach do programowania oraz platformie online dedykowanej nauczycielom.

Oferta produktowa Skriware składa się z kombinacji wdrożeń hardware oraz software, które sprzedawane są bezpośrednio przez dystrybutorów oraz w modelu SaaS, który stanowi istotny czynnik wzrostu skali biznesu.

Zintensyfikować ekspansję zagraniczną