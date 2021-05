Słabsze wyniki finansowe 11 bit studios

Pierwszy kwartał 2021 r. dla 11 bit studios, polskiego producenta gier, nie był zbyt udany - zysk netto wyniósł 3,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był on na poziomie 16,5 mln zł.

W pierwszym kwartale 2021 r. 11 bit studios miało 14,8 mln zł przychodów ze sprzedaży - to dużo mniej niż w analogicznym okresie roku 2020, kiedy przychody sięgnęły 30,5 mln zł.

W pierwszym kwartale 2021 r. 11 bit studios wydało na inwestycje w nowe tytuły blisko 7,9 mln zł, dla porównania - w całym 2020 r. było to 29,75 mln zł.

W spółce pracuje obecnie 178 osób, do końca 2021 r. liczba zatrudnionych powinna wzrosnąć do ok. 200 pozycji i rosnąć dalej w 2022 roku do docelowych 250-300 osób.

Program motywacyjne zdemotywował wyniki

Rekordowe zasoby gotówki

Jak zaznaczono, na 31 marca 2021 r. łączna wartość aktywów finansowych 11 bit studios S.A. (gotówki na rachunkach bankowych plus bezpiecznych instrumentów finansowych), powiększona o należności handlowe, wynosiła już blisko 107,8 mln zł, czyli była rekordowa w ponad 11-letniej historii spółki.

Produkcja własna to podstawa Jak dodaje, że wynikom pierwszego kwartału odpowiadała, podobnie jak we wcześniejszych okresach, "bardzo dobra monetyzacja" całego portfolio gier własnych spółki, wspierana udanymi akcjami promocyjnymi na głównych platformach sprzedażowych, w tym Steam.



- Pozytywnie na przychody spółki w tym okresie wpłynęła też premiera, 24 lutego, „Frostpunka” w wersji na komputery Mac – podkreśla Przemysław Marszał.



Istotny wkład do rezultatów 11 bit studios w pierwszych miesiącach 2021 roku miały też tytuły z wydawnictwa, na czele z „Moonlighterem” i „Children of Morta”. Przychody ze sprzedaży gier zewnętrznych odpowiadały w tym okresie za 27 proc. łącznych przychodów spółki.