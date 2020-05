Słabszy I kwartał Grupy Atende

W I kwartale 2020roku grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 42,023 mln zł, czyli niższe o 43 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego notując 2,109 mln zł straty netto wobec zysku netto 1,401 mln zł w I kwartale 2019 - wynika z raportu Atende za I kwartał 2020 roku.

Wreszcie, jak informuje Atende, kolejnym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na wyniki, były wprowadzone w marcu 2020 ograniczenia związane z pandemią i trwający zastój na rynku zamówień publicznych.- Spowodował on przesunięcia realizacji projektów o łącznej wartości ok. 10 mln zł, a przychody od klientów sektora publicznego w samej nadrzędnej spółce Atende zmniejszyły się o 13,6 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 – podała Atende.Zgodnie z oceną Atende, jak podano w raporcie za I kwartał 2020, pandemia COVID-19 i związane z nią otoczenie rynkowe negatywnie wpłyną na wyniki finansowe Atende i grupy Atende w 2020 roku.- Jednocześnie, biorąc pod uwagę wyjątkowość obecnej sytuacji, w tym nieprzewidywalny czas dalszego trwania zagrożenia epidemicznego, skalę wszystkich ograniczeń administracyjnych, ich skutki gospodarcze, zarówno w trakcie oraz po ustaniu zagrożenia epidemicznego, na moment publikacji niniejszego raportu skala tego wpływu nie jest możliwa do oszacowania - podała Atende w raporcie za I kwartał 2020.Główne ryzyka związane z pandemią koronawirusa zidentyfikowane przez Atende to pogorszenie się kondycji finansowej klientów grupy, powstanie zatorów płatniczych u kontrahentów, ograniczanie lub opóźnianie inwestycji informatycznych przez klientów grupy, opóźnienia w realizacji zamówień przez dostawców, przesunięcia w czasie zamówień i realizacji oraz zmienność kursów walutowych.- Spółka prowadzi działania mające na celu minimalizację negatywnych efektów pandemii. Przesunięciu w czasie uległy wydatki, w tym inwestycyjne, które nie warunkują kontynuacji działalności. Dodatkowo, spółka przygotowuje scenariusze działań oszczędnościowych, uzależnione od bieżących i przewidywanych skutków pandemii. Czynnikiem sprzyjającym w obecnej sytuacji jest obecna, bardzo dobra sytuacja finansowa emitenta m.in. podała Atende w raporcie informując, że stan środków pieniężnych na koniec I kwartału 2020 wyniósł 25,7 mln zł, a w trakcie raportowanego okresu zwiększył się o 10,3 mln zł.