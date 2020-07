Śląskie: 250 startupów zgłoszonych do piątej edycji konkursu Start-up Challenge

Blisko 250 startupów z dziewięciu krajów zgłosiło swoje innowacyjne pomysły na biznes do piątej edycji konkursu Start-up Challenge, towarzyszącego zaplanowanym na wrzesień Tech and Start-up Days. Tegoroczna edycja tego wydarzenia odbędzie się 3-4 września w Katowicach.

Jak podał w czwartek organizator konkursu, obok startupów z Polski, stanowiących największy procent z blisko 250 zgłoszonych aplikacji, wpłynęły także zgłoszenia z Czech, Estonii, Francji, Islandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Węgier i Stanów Zjednoczonych.

Największą popularnością wśród aplikujących cieszyła się, podobnie jak rok temu, kategoria client&lifestyle, do której zakwalifikowano 29 proc. start-upów. 20 proc. aplikacji dotyczy kategorii business processes, 19 proc. zgłoszeń odnotował sektor health&biotechnology, niewiele mniej (17 proc.) - kategoria environment, a po 8 proc. sektory new industry oraz tradition&modernity.

Struktura geograficzna aplikacji z Polski jest podobna do ubiegłorocznej - najwięcej pomysłów na biznes zostało zgłoszonych z woj. mazowieckiego (27 proc.), na drugim miejscu znalazło się woj. śląskie (ponad 17 proc.), na trzecim - małopolskie (ponad 9 proc.).

"Konkurencja jest duża. W finale znajdzie się tylko 18 startupów" - ocenił cytowany w czwartkowym komunikacie organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech Start-up Days w Katowicach, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

Finaliści tegorocznej edycji konkursu mają szansę na grant finansowy - fundatorem nagród inSilesia o łącznej puli wynoszącej 50 tys. zł jest marszałek woj. śląskiego. Wsparcie dla najlepszych startupów zadeklarowały również Śląski Fundusz Rozwoju oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która oferuje profesjonalne doradztwo inwestycyjne, prawne, podatkowe i finansowe, a także pomoc w uzyskaniu publicznego wsparcia na inwestycje.

Dni startupów towarzyszą rozpoczynającemu się w stolicy Górnego Śląska 2 września 12. Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Pomysłodawcy obu wydarzeń chcą, by Katowice były miejscem spotkania młodych firm technologicznych z inwestorami i przedstawicielami korporacyjnego biznesu, zainteresowanego innowacjami i technologicznymi nowościami.

Pierwotnie katowicki kongres miał się odbyć między 18 a 20 maja, zaś dni startupów - 19 i 20 maja. W związku z pandemią koronawirusa, w ub. tygodniu organizatorzy poinformowali o przesunięciu obu wydarzeń na początek września. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W tym roku po raz pierwszy w nazwie dorocznego spotkania startupów w Katowicach pojawiło się słowo "Tech", podkreślające znaczenie technologii jako płaszczyzny kooperacji firm, niezależnie od skali ich działania czy rynkowego doświadczenia.

Towarzyszący wydarzeniu konkurs European Start-up Challange da młodym firmom możliwość zaprezentowania swojego pomysłu przed gośćmi Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a tym samym może być okazją do pozyskania partnera biznesowego spośród przedsiębiorców, gotowych inwestować w innowacyjne projekty. Będą one zaprezentowane na startupowej scenie; uczestnicy konkursu mogą też liczyć na wsparcie ekspertów i dostęp do doradztwa i tzw. mentoringu.

Do European Start-up Challange mogły zgłaszać się startupy działające na rynku nie dłużej niż pięć lat, posiadające innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub "zoptymalizowany istniejący proces" w jednej z sześciu kategorii: new industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny), environment (ochrona środowiska, technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów), tradition&modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo), health&biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia), business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR) oraz client&lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

W ubiegłym roku do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba blisko 300 startupów. Do grona 100 firm, które miały możliwość zaprezentowania się w Start-up Alley podczas European Start-up Days, wybrano pomysły z Białorusi, Niemiec, Polsk, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA.