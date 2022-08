Śląskie: Metropolia przy rządowej dotacji rozwinie projekt open data

Drugi etap prac nad platformą otwartych danych rozpoczyna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Przy rządowej dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych GZM chce zamówić realizację prac rozwojowych portalu open data.

Pierwszy etap prac nad platformą open data Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zakończyła wiosną ub. roku. Zinwentaryzowano wówczas ponad 1,7 tys. zbiorów danych w uczestniczących w projekcie 28 gminach Metropolii, udostępniając na portalu GZM Data Store ponad 200 z tych zbiorów.

Jak poinformował we wtorek Witold Trólka z biura prasowego GZM, rozpoczyna się rozbudowa systemu m.in. o kolejne 150-300 zbiorów danych z 22 gmin oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarządu Transportu Metropolitalnego i Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu, Tychach, Katowicach oraz Sosnowcu.

Powstać mają aplikacje webowe w chmurze, które będą prezentowały m.in. tereny inwestycyjne, magazyny, biura, zaplecze badawczo-rozwojowe. Będą one mogły np. prezentować otoczenie edukacyjne, mieszkania, transport czy rozrywkę. Gminy będą mogły wykorzystać otwarte dane jako narzędzie analityczne (BI), wspierające procesy decyzyjne czy jako pomoc w tworzeniu aplikacji dla mieszkańców.

GZM zapowiada, że będzie to największa samorządowa platforma w Polsce, która zasili portal dane.gov.pl. Na rozwój projektu Metropolia pozyskała w październiku ub. roku 4,5 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych; kolejne 0,5 mln zł to wkład własny z budżetu GZM. Obecne prace nad projektem rozwoju platformy otwartych danych powinny potrwać do 2024 r.

Projekt open data GZM zakłada, że docelowo dane źródłowe, powstające w należących do Metropolii gminach, trafią na tzw. platformę otwartych danych (open data). Z zebranych w jednym miejscu danych może korzystać każdy - mieszkańcy, przedsiębiorcy i inwestorzy, naukowcy czy organizacje pozarządowe.

W rozpoczętym w połowie 2020 r. pilotażu projektu tylko w Tychach, Sosnowcu i Mikołowie zinwentaryzowano prawie 400 zbiorów danych oraz ponad 160 systemów informatycznych.

W kolejnym etapie zinwentaryzowano ponad 1,7 tys. zbiorów w pozostałych zainteresowanych gminach z kategorii m.in. planowania przestrzennego, zamówień publicznych, umów, zezwoleń, inwestycji czy budżetów i mienia gmin. Są to również dane związane z drogami, instytucjami, zabytkami czy organizacjami pozarządowymi. Skatalogowano rejestry uchwał zarządów oraz rad gmin.

"Dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii udostępnianie otwartych danych publicznych na wysokim poziomie otwartości jest jednym z najważniejszych działań strategicznych" - zadeklarował cytowany zastępca dyrektora departamentu projektów i inwestycji w urzędzie metropolitalnym Paweł Krzyżak.

"Rozwój platformy jest kolejnym krokiem w budowaniu dialogu z mieszkańcami Metropolii, przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami. Ma być cyfrowym pomostem między samorządem a społecznością lokalną oraz sektorem prywatnym" - dodał Krzyżak.

Spośród dotychczasowych funkcjonalności portalu GZM Data Store udostępniono dotąd informacje m.in. nt. rozkładów jazdy i lokalizacji przystanków, historycznej bazy lokalizacji GPS autobusów oraz dane dotyczące wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej. Rozbudowa o dane gminne wzbogaciła portal o informacje w zakresie funkcjonowania miast i gmin GZM oraz ich jednostek pomocniczych i budżetowych.

Dodatkowo w sierpniu ub. roku w oparciu o udostępnione przez Metropolię otwarte dane, firma Vooom, z którą współpracuje GZM, opracowała usługę prezentującą informacje o rzeczywistych czasach odjazdów autobusów, trolejbusów i tramwajów. Ta usługa została uzupełniona o dane lokalizacji pojazdów transportu publicznego, które służą aplikacji Google Maps.

Obecnie na portalu GZM Data Store znajduje się ponad 200 zbiorów danych z 28 gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zostały one opublikowane na piątym poziomie otwartości - to standard pozwalający użytkownikom na ich jak najszersze przetwarzanie oraz łączenie z innymi bazami danych.

